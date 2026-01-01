Nouvelle diffusion extérieure d’un match de soccer du Canada

La Ville de Laval invite la population à vivre en grand l’effervescence de la plus grande compétition internationale de soccer avec la diffusion en plein air d’un second match de l’équipe canadienne, dans une ambiance festive et conviviale.

Organisé par la Ville de Laval, l’événement proposera animation musicale et zone de visionnement extérieure pour rassembler les citoyennes et citoyens autour du sport.

Détails de l’événement

- Match : Canada c. Maroc;

- Date : 4 juillet 2026;

- Heure du match : 13 h (ouverture du site : 12 h);

- Lieu : Parc Berthiaume-Du-Tremblay (entre la piscine et le terrain de soccer synthétique).

Une expérience rassembleuse

Les Lavallois sont invités à se rassembler pour encourager l’équipe canadienne. Apportez chaises, nourriture et boissons non alcoolisées, et portez les couleurs du Canada.

Informations pratiques

- Stationnement : Nombre de places limité. Quelques places de stationnement disponibles devant la piscine Berthiaume-Du-Tremblay ou au sud du parc en empruntant la Promenade des îles. Possibilité de stationnement sur rue selon la réglementation en vigueur.

- Alcool : Consommation et vente d’alcool interdites, conformément à la réglementation municipale dans les parcs et dans les autres événements municipaux.

- Animaux : Les chiens sont admis selon les règles du parc.

- La capacité maximale du site est fixée à 800 personnes.

- Des bénévoles ainsi que des policières et policiers du Service de police de Laval assureront la sécurité et le bon déroulement de l’événement.

- L’événement sera annulé en cas de pluie