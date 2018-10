Le 29 octobre avait lieu le vernissage de l’œuvre d’art public intitulée Henri Richard, un grand parmi les grands, en présence du maire de Laval, Marc Demers, de l’artiste, Louise Lemieux Bérubé, de membres de la famille Richard ainsi que de nombreuses personnalités du domaine sportif.

Créée en hommage au joueur de hockey professionnel Henri Richard, cette œuvre permettra aux visiteurs de la Place Bell de se remémorer la carrière de cet homme exceptionnel.

« Henri Richard est sans contredit une légende du hockey et un grand Lavallois. Cette œuvre rend hommage à la fois à l’homme et à sa carrière exceptionnelle. Elle permettra certainement d’inspirer de futures générations de hockeyeurs, dont les joueurs du Rocket de Laval qui s’entraînent à la Place Bell », a mentionné le maire Marc Demers.

« Nous nous devons de remercier la famille Richard qui nous a fait confiance et qui a joué un rôle actif dans le processus de création en prenant, entre autres, part au jury. Soulignons aussi que la Cité de la culture et du sport a accepté avec beaucoup d’enthousiasme d’accueillir l’œuvre dans son édifice », a ajouté le maire.

Rappelons qu’en novembre 2017, la Ville avait organisé un appel à projets dédié aux artistes professionnels en art actuel. Parmi les 17 candidatures reçues, un jury a retenu trois finalistes qui ont été invités à présenter une proposition. Le choix final du jury s’est arrêté sur le projet proposé par Louise Lemieux Bérubé. Un montant de 75 000 $ a été alloué à la conception et à l’installation de l’œuvre.

Les Lavallois désirant admirer l’œuvre peuvent le faire durant les heures d’ouverture de la Place Bell.

À propos de l’œuvre

L’œuvre Henri Richard, un grand parmi les grands est composée d’interprétations en tissage de photographies rappelant Henri Richard en tant qu’homme et en tant que joueur de hockey. L’artiste a retravaillé, recadré et converti en noir et blanc des photographies d’archives, en plus de reprendre le poème inscrit sur le mur du vestiaire des Canadiens de Montréal.

À propos de l’artiste

Louise Lemieux Bérubé est une artiste tisserande reconnue internationalement pour ses œuvres en Jacquard et en broderie numérisée. En 2013, elle reçoit la médaille de chevalière de l’Ordre national du Québec et, en 2015, de l’Ordre du Conseil des arts et des lettres du Québec.