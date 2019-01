En 2019, passez des paroles à l'action

SDL Animation et Sans Limites Marketing, en grande collaboration avec le Château Vaudreuil, sont heureux de présenter le Salon Vaudreuil-Soulanges Activité physique, santé et bien-être. L’événement, sous le thème de Passer des paroles à l’action aura lieu le dimanche 10 février 2019, au Pavillon sur le Lac du Château Vaudreuil à Vaudreuil-Dorion.



Suite au succès de sa première édition Mariage & événementiel, Le Salon VS reviendra en 2019 pour mettre de l’avant des exposants de la région de Vaudreuil-Soulanges œuvrant cette fois-ci dans les domaines de l’activité physique, de la santé et du bien-être.

Seront réunis au Château Vaudreuil professionnels de l’entraînement et de la mise en forme, nutritionnistes, physiothérapeutes, propriétaires de boutiques de sports et plus encore pour partager aux visiteurs leur passion pour le bien-être du corps et de l’esprit. Il s’agit d’un événement à ne pas manquer pour faire le plein de motivation et débuter l’année du bon pied.

Les billets sont disponibles dès maintenant au coût de 10$ au: www.SalonVS.com.

À propos des partenaires

Les coprésentateurs, SDL Animation et Sans Limites Marketing, collaborent à nouveau pour offrir aux gens de la région une occasion de découvrir des entrepreneurs locaux. L’expertise de SDL Animation en événementiel et en divertissement assurera une expérience incroyable tant aux exposants qu’aux visiteurs.

Ayant à cœur le rayonnement des entrepreneurs locaux, Sans Limites Marketing saura créer un engouement tout particulier our cet événement jamais vu. En unissant leurs forces une fois de plus, les deux entreprises sont confiantes que le Salon VS Activité physique, santé et bien-être aura un succès incontesté auprès du public.

Opportunité unique pour les exposants

Cette édition du Salon VS représente une occasion exceptionnelle pour les exposants présents de partager leur passion pour un mode de vie sain et actif à un public soucieux de son bien-être. Les différents experts de la région dans les domaines de l’activité physique de la santé et du bien-être sont invités à réserver leur place en tant qu’exposant au tout premier salon de ce genre dans Vaudreuil-Soulanges.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Dominic Larivée, de SDL : 514 827-1003 ou [email protected]