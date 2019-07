François Bouchard se joint aux Pétroliers du Nord

Pièce maîtresse obtenue dans une transaction avec Sorel la saison dernière, lorsque les Pétroliers ont cédé Benji Ruben, François Bouchard se joint à la brigade offensive des Pétroliers du Nord. Décrit comme un ailier très habile, ayant une excellente vision du jeu, il est un excellent fabriquant de jeu.

« François est le type de joueur axé sur l’offensive. Il est un marqueur naturel qui pourrait s’avérer un des meilleurs de la LNAH. Nous avons des attentes très élevées envers ce joueur. Nous misons beaucoup sur lui », a affirmé Pierre Pelletier.

Âgé de 31 ans, le dangereux ailier fut repêché en deuxième ronde de l’encan annuel de la LNH en 2006 par les Capitals de Washington, le 35 ième au total. Il aura préalablement disputé 259 parties avec le Drakkar de Baie-Comeau dans la LHJMQ amassant 343 points.

Après avoir évolué avec les Bears de Hershey et le Whale du Connecticut dans la AHL, Bouchard a disputé deux saisons en Suède, 1 saison en Italie et une saison en France à Bordeaux, il a évolué pour les Stars de Dundee en Angleterre la saison dernière.

« Robin m’a contacté dès qu’il a fait mon acquisition lors de l’échange avec Sorel. Nous avions donc déjà commencé à se parler en vue de la présente saison. Il m’a démontré beaucoup d’intérêt et j’ai particulièrement aimé qu’il me donne l’heure juste lors de nos entretiens. Revenir jouer au Québec était une grande décision pour ma famille et moi-même. Mais il était temps de revenir à la maison et je suis content de pouvoir évoluer dans une ligue qui a beaucoup changé au fil des ans et qui présente un fort calibre de jeu. J’ai très hâte d’effectuer mes premiers coups de patin à Laval dans l’uniforme des Pétroliers du Nord », a déclaré François Bouchard.

Les Pétroliers du Nord ne chôment pas par les temps qui courent et les signatures de joueurs se poursuivent à bon rythme. Les partisans des Pétroliers ne seront pas déçus par le produit qui leur sera offert la saison prochaine. À ce jour, les additions viennent revamper l’aspect offensif de l’équipe qui offrira un visage plus jeune et beaucoup plus rapide que la saison dernière.