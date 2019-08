David Bastien et Mathieu Leduc s’entendent avec les Pétroliers

Voir la galerie de photos

Le DG des Pétroliers, Pierre Pelletier, en est venu à des ententes avec deux nouveaux joueurs, soit l’attaquant David Bastien et le défenseur Mathieu Leduc.

Habile manieur de la rondelle, David viendra apporter beaucoup de créativité à l’attaque des Pétroliers du Nord. Celui qui a évolué en Europe avait effectué un bref passage à Laval avec les Prédateurs qui formaient alors une formation misant sur beaucoup de joueurs d’expérience. À son deuxième passage dans la LNAH, avec la formation de Jonquière, Bastien avait amassé 15 points en 14 parties.

« J’ai passé la dernière année à Vancouver afin de démarrer un programme de hockey. Je suis donc heureux de revenir à la maison et d’avoir la chance de jouer avec les Pétroliers. À mon premier passage dans la LNAH, je revenais d’Europe et je manquais d’expérience. De plus, j’évoluais sur un quatrième trio alors je n’ai pas vraiment eu la chance d’exploiter mes atouts. Avec Jonquière, j’avais repris le goût de jouer, j’ai eu ma chance et j’en ai profité. J’avais beaucoup de plaisir à jouer. J’ai assisté à quelques parties des Pétroliers la saison dernière pendant une visite au Québec et je dois dire que ça m’a donné la piqûre. Cet été, je travaille avec Desro et Bordy et on a tous vraiment hâte de revenir à Laval », a déclaré David Bastien.

De son côté, le défenseur Mathieu Leduc était également heureux lors de la signature de son contrat avec la formation.

« Je suis heureux de pouvoir jouer près de chez moi avec une gang de gars que je connais passablement bien, déclarait le jeune enseignant. Je vais devoir être discipliné à chaque jour afin d’avoir du temps le vendredi et disputer toutes les parties des Pétroliers », a mentionné le défenseur.

Pierre Pelletier voyait d’un bon œil ces deux additions.

« David a des habiletés extraordinaires. Je crois que dans le contexte actuel des Pétroliers, il saura exploiter son talent et apporter une belle touche de créativité à notre attaque. Quant à Mathieu Leduc, sa relance permettra à notre offensive d’effectuer une transition rapide en zone adverse. On se devait d’apporter un peu plus de vitesse à notre défensive qui comprend déjà d’excellents éléments », a-t-il indiqué.

La direction des Pétroliers du Nord est en mode action et fait tout pour mettre en œuvre un produit à la hauteur des attentes des partisans des Pétroliers. En plus d’annoncer de nouvelles signatures de joueurs, des détails en ce qui concerne les abonnements saisonniers seront bientôt dévoilés ainsi qu’un événement dédié aux fiers et fidèles partisans des Pétroliers du Nord.