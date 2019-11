Le prochain match local des Pétroliers du Nord, dès demain soir

Les Pétroliers du Nord ont amassé 2 points sur une possibilité de 4 la fin de semaine dernière, échappant 2 précieux points face aux Éperviers de Sorel-Tracy. Pourtant, dimanche, les hommes de Pierre Pelletier avaient connu un départ canon se forgeant une avance de deux buts en dix minutes face aux champions en titre.

« Les Éperviers ne sont pas champion pour rien. Ils ont été patients et ont bloqué le jeu au centre de la patinoire. De notre côté, nous avons dévié de notre plan de match et n’avons pas exécuté les petites choses qu’il faut faire pour gagner dans une ligue où la parité existe », affirmait Pierre Pelletier.



Vers un match de la rédemption demain ?

Les Pétroliers du Nord se rendront à Thetford-Mines ce soir et auront ensuite la visite du 3L de Rivière-du-Loup demain soir au Colisée Laval à 20 heures. Il s’agira donc du match de la rédemption alors que les Pétroliers voudront démontrer à leurs partisans de quel bois ils se chauffent. Personne n’était fier dimanche dernier, pas même Mathieu Leduc qui venait de s’inscrire deux fois à la marque. « Oui, j’ai été opportuniste à l’offensive, mais c’est la performance globale de l’équipe qui importe et il faut se l’avouer : nous aurions pu faire mieux! »

« Nous devons être plus conscients de notre défensive et ne pas accorder autant de surnombres et d’échappées. Il va aussi falloir être plus robustes et plus intenses pendant 60 minutes », déclarait pour sa part le joueur Marc-Olivier D’amour. Chez les nouveaux venus, Charlie Roy a fait étalage de sa grande vitesse en couverture défensive lors de la rencontre de dimanche.

Francis Leclerc sera quant à lui de l’entraînement mercredi et une décision sera prise prochainement en ce qui concerne son utilisation dans les filets dans lors des prochaines rencontres. Cinq joueurs des Pétroliers du Nord figurent parmi les 7 premiers marqueurs soit James Desmarais, Sasha Pokulok, Maxime Macenauer, François Bouchard et la recrue Nicolas Poulin. Brandon Hamelin suit de près à seulement un point du quintette. Le spectaculaire et productif Maxime Macenauer s’est quant à lui mérité la seconde étoile de la semaine dans la LNAH avec une récolte de 5 points.

Les Pétroliers du Nord retrouveront leurs partisans samedi soir au Colisée Laval à 20 heures.

Party d’inauguration du bar du Colisée Laval

Demain aura lieu l’ouverture officielle du Bar du Colisée situé à l’entrée. Après le match de Pétroliers du Nord, le combat UFC 244 Nate Diaz-Jorge Masvidal, sera télédiffusé sur les écrans du bar.



Billetterie

Les Pétroliers du Nord offrent de tout nouveaux forfaits qu'il est possible de se procurer à la billetterie du Colisée Laval soit les Forfaits Flex: Forfait Mini Flex : 5 matchs au choix pour 82,50$; Forfait Midi Flex : 10 matchs au choix pour 160$; Forfait Méga Flex : 15 matchs au choix pour 232,50$. Il est possible de choisir les sièges sur place seulement. Ces forfaits sont disponibles uniquement à la billetterie du Colisée pour l’instant. Pour se procurer les billets sans forfait.