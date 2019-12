Les Pétroliers sortis de la glace par le Cool FM

Les Pétroliers disputaient leur dernier match avant Noël face au Cool Fm et ce n’est certainement pas le cadeau auquel les partisans s’attendaient. Les Pétroliers ont plié l’échine au compte de 6 à 3 dans une rencontre quelque peu sans saveur.

Les Pétroliers ont rapidement pris les devants après 29 secondes de jeu alors que Francis Desrosiers saisissait un retour de lancer qui échappait à l’attention d’Adam Russo. En fin d’engagement, Jean-Michel Daoust rompait l’égalité créée par Yanick Tifu.

En début de second engagement, Sasha Pokulok décochait un puissant tir de la ligne bleue alors que les Pétroliers évoluaient avec un homme en plus. La performance des Pétroliers s'est arrêtée là puisque les hommes de Pierre Pelletier ont vu les locaux marquer à 5 reprises. Les Pétroliers ont mené 41-23 au chapitre des tirs au but.

Trois buts de Marc-Olivier d'Amour, venu "hanter" ses anciens coéquipiers

Solide depuis le début de la saison, Francis Leclerc, laissé à lui-même de longs moments samedi, n’a pu réaliser les miracles auxquels il nous a habitués. Les joueurs du Cool Fm ont été opportunistes et se sont sauvés avec une victoire bien méritée. Marc-Olivier D’Amour est venu hanter ses anciens coéquipiers en inscrivant 3 buts dont un dernier dans un filet désert.

Il s’agissait assurément de la pire sortie des Pétroliers cette saison eux qui étaient privés de leur as marqueur Maxime Macenauer.

La jeune recrue Cédric Labelle a une fois de plus démontré pourquoi les Pétroliers lui ont fait signer un contrat cet été. Il s’en est pris à Dave Hamel qui a éprouvé toutes les misères du monde face au jeune qui faisait la moitié du poids de Hamel. Martin Trempe s’est frotté quant à lui à Chris Cloutier, qui a joué son rôle à merveille en disputant de bonnes minutes à la ligne bleue.

Somme toute, une rencontre à oublier pour les Pétroliers du Nord qui doivent maintenant se tourner vers la rencontre du 27 décembre alors que les Marquis de Jonquière seront au Colisée Laval.

Cette rencontre marquera le retour au jeu de Jonathan Diaby qui avait écopé d’une longue suspension pour des gestes commis au Colisée Laval.