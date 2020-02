Hockey: Dominic Roussel, nouvel entraîneur de gardiens

Afin de prêter main forte à leurs jeunes gardiens de but, les Pétroliers du Nord viennent d’ajouter le nom de Dominic Roussel à titre d’entraîneur des gardiens de but.

Ayant disputé plus de 200 parties dans la LNH avec les Flyers de Philadelphie, les Jets de Winnipeg, les Oilers d’Edmonton et les Mighty Ducks d’Anaheim, le nouvel entraîneur aura pour mandat de conseiller le jeune Francis Leclerc et Fred Piché.

"De petites corrections" à apporter au niveau technique

« À ce niveau, les gardiens ont une bonne base, mais ont parfois besoin de petites corrections au niveau technique, affirmait Dominic Roussel. Je vais pouvoir leur proposer des exercices spécifiques lors des entraînements et aussi les aider dans leur plan de match. Avoir un conseiller peut aider un gardien au niveau psychologique, peu importe à quel niveau il évolue. Rendre la technique plus solide peut aider à la confiance. Il ne s’agit parfois que de quelques mots pour aider le gardien à aller chercher le petit 10 à 15 % de plus. »

Dominic Roussel a eu l’occasion de travailler lors de la pratique hebdomadaire avec son nouveau poulain et il n’avait que de bons mots pour Francis Leclerc. « Francis est un gardien très athlétique qui est dans une excellente forme physique. Il est doté d’une excellente technique, il est très motivé et veut gagner. Nous avons déjà apporté de légers ajustements et il a assimilé rapidement les suggestions faites. C’est un beau projet que de travailler avec un gardien pareil », déclarait-il à l’issue de l’entraînement.

Les Pétroliers du Nord disputeront donc leur prochain match local demain, le 7 février, avec la visite de l’Assurancia de Thetford-Mines au Colisée Laval.