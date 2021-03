Partenariat renouvelé entre 440 Chevrolet Buick GMC Corvette et les Pirates de Laval

Les Pirates Chevrolet 440 de Laval sont très heureux d’annoncer le renouvellement de l’entente de commandite du concessionnaire automobile 440 Chevrolet Buick GMC Corvette de Laval à l’endroit des Pirates pour une durée de cinq ans.

Ainsi, malgré le contexte économique bien particulier en raison de la pandémie à la Covid-19, 440 Chevrolet Buick GMC Corvette a souhaité poursuivre son association avec les Pirates Chevrolet 440 de Laval de la Ligue de baseball junior élite du Québec.

« Nous apprécions la confiance renouvelée de 440 Chevrolet Buick GMC Corvette envers notre organisation », a expliqué le président des Pirates Chevrolet 440 de Laval, Jacques Continelli. Ce dernier est évidemment ravi que ce partenariat important puisse se poursuivre pour les cinq prochaines années. « Pour une organisation comme la nôtre, il s’agit d’un appui de taille, nous sommes enchantés de poursuivre ce partenariat avec 440 Chevrolet Buick GMC Corvette qui demeure ainsi le partenaire majeur des Pirates et nous en sommes très fiers. »

Rappelons que 440 Chevrolet Buick GMC Corvette est le partenaire majeur des Pirates depuis la saison 2016.

« Il est important pour moi de m’impliquer dans la communauté, surtout auprès des jeunes. Depuis 1 an, nous avons vu les jeunes être privés de leur sport à cause de la pandémie. Cela était évident pour moi que je me devais de poursuivre mon association avec les Pirates et ainsi permettre aux jeunes joueurs de baseball de Laval de pratiquer leur sport et de s’épanouir à nouveau », a signifié Patrick Tremblay, président 440 Chevrolet

PHOTO - De gauche à droite : Darren Auger, directeur des ventes 440 Chevrolet Buick GMC Corvette et Jacques Continelli, président des Pirates Chevrolet 440 de Laval.