La FAEQ et la Fondation Laurent Duvernay-Tardif appuient 13 jeunes sportifs dont trois de Laval

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) vient d'annoncer les noms des 13 jeunes étudiants et étudiantes athlètes du Programme de bourses de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif (FLDT) qui se sont partagé 19 500 $ en bourses individuelles de 1500 $ chacun. Parmi eux, trois sont de Laval.

Il s'agit de Camille Proulx (baseball/danse, dessin et piano), 13 ans, qui fréquente l'École secondaire Saint-Gabriel

Les autres récipiendaires sont les soeurs San-Ah Waye: Laura, 12 ans (volleyball/flûte traversière, piano et ukulélé) et Sarah, 15 ans (volleyball/flûte traversière, piano et calligraphie). Elles sont élèves de l'École d'éducation internationale de Laval.

Ces bourses d'excellence ont été décernées en raison de leurs accomplissements sur les plans sportif, scolaire et artistique.