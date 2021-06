Projet d’aménagement de nouvelles plaines de jeux sur les terrains du Collège Laval

Monsieur Michel Baillargeon, directeur général du Collège Laval, est enchanté de la mise en place de ce projet d’envergure sur les terrains de l’établissement. Selon lui, « cela permettra certainement d’accentuer le rayonnement du sport dont, entre autres, le soccer, dans le secteur, mais également sur tout le territoire lavallois ». La complémentarité des besoins des élèves du Collège combinés à ceux de la communauté lavalloise permettra à tous de bénéficier de ces nouvelles surfaces de jeux de grande qualité. « Je crois que le Collège Laval est plus que jamais un acteur de premier plan dans le soutien au développement intégral de notre belle jeunesse lavalloise et pour la promotion de l’activité physique et l’adoption de saines habitudes de vie auprès des familles », a-t-il conclu. Partenariat avec la Ville de Laval C’est tout naturellement que la Ville de Laval a apporté sa contribution à son partenaire de longue date, le Collège Laval, pour le déploiement de ces deux nouvelles plaines de jeux. Ces infrastructures sportives serviront à toute la communauté. « Les jeunes et les associations sportives pourront bénéficier d’un incroyable pôle de soccer dans l’est de l’île constitué par ces deux terrains modernisés! Outre le soccer, ces installations faciliteront également la pratique de différents sports. L’accessibilité à des infrastructures de sports, sécuritaires et de qualité, à proximité des milieux de vie est au cœur de notre Politique de l’activité physique. Il faut d’ailleurs saluer ce partenariat avec une institution lavalloise qui nous permet d’améliorer l’offre de service pour la population de Saint-Vincent-de-Paul et de Saint-François », a mentionné Stéphane Boyer, maire suppléant,vice-président du comité exécutif et conseiller municipal de Duvernay – Pont-Viau.