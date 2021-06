32 000 $ en bourses à 10 étudiants-athlètes émérites

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a remis ce midi un total de 32 000 $ en bourses à 10 étudiants-athlètes grâce à Planète Courrier qui participe au programme de parrainages de la FAEQ depuis quelques années maintenant.

Partenaire majeur du Défi 808 Bonneville depuis la première édition en 2017, Planète Courrier a investi à la FAEQ plus de 80 000 $, dont 54 000 $ qui ont été octroyés directement en bourses individuelles à 11 étudiants-athlètes parrainés par l’entreprise depuis 2018.

« Pour Planète Courrier, c’est très important de redonner à nos jeunes tout en mettant à contribution nos employé.e.s afin de développer notre esprit d’équipe, mettre de l’avant de saines habitudes de vie et apprendre à connaître les étudiant.e.s-athlètes que nous appuyons, qui sont si inspirants pour nous », souligne David Lavigne, président de Planète Courrier.

Un boursier de Laval

Matisse Julien, 18 ans, fait du cyclisme sur route et a reçu une deuxième bourse de 2000$ de Planète Courrier pour son excellence académique. Il est médaillé d’or de la course sur route dans la catégorie junior aux Championnats québécois en septembre 2020. Également médaillé d’argent de la course sur route chez les juniors aux Championnats canadiens en juin 2019.

Il étudie en sciences de la nature au Collège Lionel-Groulx et a maintenu une moyenne académique de 88 % à la session d’automne. Matisse aimerait travailler dans le domaine de l’ingénierie mécanique. Il est intéressé par la physique, la résolution de problèmes et le travail par projet. Le cycliste espère se démarquer aux prochains mondiaux juniors afin d’atteindre son principal objectif sportif qui est d’obtenir un contrat au sein d’une équipe professionnelle dans les deux prochaines années.

« Planète Courrier est un partenaire généreux, loyal et engagé, qui non seulement contribue financièrement au Défi 808 Bonneville en commanditant le Salon officiel Planète Courrier, mais aussi encourage et appuie une quarantaine de ses employés à relever un défi à la hauteur de leurs ambitions et à réaliser leur propre collecte de fonds. Pour nous, Planète Courrier est un partenaire modèle qui a compris que son engagement est aussi profitable pour ses propres employés que pour les leaders de demain qu’ils appuient », affirme Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence