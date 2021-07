Un joueur de hockey de Laval premier choix de la LHJAAAQ

La Ligue de hockey junior AAA du Québec a tenu son repêchage annuel dimanche. Au total, 167 joueurs se sont fait choisir lors de 13 rondes. Les Rangers de Montréal-Est détenaient le premier choix au total, ils ont choisi le défenseur Jano Zambakdjian (6'0'', 180 lbs.) du Midget Espoir de Laval.

« Jano a un gros physique et est capable de bien déplacer la rondelle, affirme Éric Rayment, directeur général et vice-président hockey des Rangers, En plus c’est un gars natif de Montréal alors ça cadre avec notre philosophie d’ajouter des joueurs locaux qui auront un impact dans notre communauté. »

Pour sa part, le commissaire de la LHJAAAQ Kevin Figsby s’est dit très emballé par la relève de son circuit. « C’est un très beau jour pour notre ligue. Nous ajoutons beaucoup de talent. Je veux souhaiter la bienvenue à tous nos joueurs ainsi qu’à leurs proches. Nous les accueillons à bras ouverts en leur souhaitant la meilleure des chances dans la LHJAAAQ. »

Le calendrier débutera le vendredi 10 septembre alors que toutes les formations seront en action en amorçant un calendrier de 48 parties.