Séries éliminatoires de la LBJEQ: Les Pirates affronteront les Bisons

Les Pirates Chevrolet 440 de Laval affronteront les Bisons Desjardins de Saint-Eustache pour l’une des séries demi-finale de la division, La Cage Brasserie sportive, de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ), qui débuteront ce jeudi 2 septembre.

Les Pirates ont terminé la saison au 3e rang de la division, La Cage Brasserie sportive, avec une fiche de 17 victoires et 15 défaites et les Bisons ont clos la saison en 2e place tout juste devant les Pirates avec une fiche de 18 victoires et 14 revers.

Les deux formations se sont rencontrés à huit reprises lors de la saison régulière. Chacune des formations a remporté 4 victoires. Cette série devrait donc offrir aux partisans des matchs de baseball fort intéressants.

Le premier match de cette série sera présenté à Saint-Eustache, le jeudi 2 septembre à 19h30. La série se poursuivra le samedi 4 septembre au stade du parc Paul-Marcel-Maheu de Laval avec un programme double dont le premier match sera à 16h et le second à 19h.

Par la suite, la série se déplacera dimanche à Saint-Eustache pour un autre programme double si la série devait nécessiter la tenue d’un quatrième et d’un cinquième match.

En conformité avec les exigences de la Santé publique, le passeport vaccinal sera exigé pour l’entrée au stade.