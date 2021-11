Les Pétroliers du Nord passent au troisième rang

Les Marquis de Jonquière étaient au premier rang de la LNAH, mais c’était avant de croiser le fer avec les Pétroliers du Nord à deux reprises en 24 heures qui les ont délogés du sommet du classement.

Les Pétroliers sont passés du dernier au troisième rang en deux semaines. Leur rival est passé du premier au quatrième rang. Notons que seulement trois points séparent le premier du quatrième rang.

Si la joute de vendredi soir en fut une de gardiens, celle de samedi fut nettement plus offensive se soldant toutefois par une victoire des Pétroliers du Nord au compte de 4 à 3.

De nombreuses pénalités ont été décernées de part et d’autre, mais les hommes de Pierre Pelletier en ont profité pour faire mal aux Marquis en s’inscrivant deux fois alors qu’ils évoluaient à court d’un joueur. Alors que la marque était de 2 à 1 pour la formation locale, Matthew Medley acceptait la passe de François Bouchard pour ensuite avoir la voie libre afin de décocher un tir qui trompait la vigilance de Karel Saint-Laurent qui venait précédemment de se faire déculotter par Maxime Macenauer.

Le deuxième vingt fut ponctué d’une multitude de pénalités, mais ce sont les Pétroliers qui, une fois de plus, en ont profité pour porter la marque à 3-2 évoluant alors à court d’un joueur. Cette fois, c’est le vétéran François Ouimet qui décochait un tir du point de mise en jeu faisant mal paraître le gardien des Marquis. Une fois que Dannick Malouin eût refusé les invitations du jeune Justin Doucet, sa passe allait être déviée par Félix Petit qui ramenait les deux équipes à la case départ.

Lors de la troisième période, Dannick Malouin refusait tour à tour Justin Doucet et Dannick Paquette. Cette fois, ce sont les Pétroliers du Nord qui en profitaient. Après que Brendan Hamelin eût frappé le poteau, il allait récupérer le disque quelques instants après et se servant du défenseur comme écran, son déjouait alors le cerbère des Marquis entre les jambières tranchant ainsi le débat.

Bien qu’aucun combat n’ait eu lieu, Justin Doucet fit sentir sa présence en dérangeant tout au long de la rencontre distribuant de nombreuses mises en échec percutantes.

Matthew Medley terminait la soirée avec 3 points, dont un but. Philippe Bureau-Blais récoltait 3 mentions d’aide alors que Brendan Hamelin inscrivait 1 but en plus d’une mention d’aide portant ainsi son total à 10 points.

Il s’agissait de deux victoires consécutives pour les Pétroliers du Nord qui étaient notamment privés des services de Loïc Leduc, Olivier Dallaire et Maxime Vachon. Antoine Arsenault, Sammy Rousseau et Domenico Argento sont ainsi venus prêter main-forte.

Changement à l’horaire pour événement exclusif

La partie du 21 novembre contre l’Assurancia de Thetford-Mines qui devait avoir lieu à 14 h 30 sera devancée à 13 h 30. À l’issue de la rencontre, il s’agira de la première séance de patinage avec les joueurs pour les détenteurs exclusifs d’abonnements saisonniers. Séance photo, autographes et prix de présence seront au rendez-vous.

Les Pétroliers du Nord disputeront leur prochaine rencontre vendredi prochain le 5 novembre alors que les 3L de Rivière-du-Loup seront au Colisée Laval.