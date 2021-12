Six étudiants(es)-athlètes lavallois obtiennent une bourse de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec

Six jeunes de Laval font partie des 40 étudiants(es)-athlètes émérites qui ont bénéficié de bourses remises par la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) pour un total de 106 000 $.

Martin Lavigne, président de la Fondation, était content de pouvoir en quelque sorte jouer au Père Noël auprès des 40 boursiers(ères) et, surtout, de terminer l’année sur une bonne note en leur compagnie. « La FAEQ est très fière de pouvoir poursuivre sa mission malgré la pandémie grâce à ses loyaux et généreux partenaires. Soutenir financièrement et accompagner les meilleurs étudiants et étudiantes-athlètes du Québec dans leur quête de réussites académique et sportive est notre raison d’être depuis plus de 35 ans. »

Les récipiendaires lavallois

Matthew Catavolo / soccer / 3e bourse de la FAEQ

18 ans – Laval

Excellence académique 1500 $

- A participé à son premier camp professionnel avec le Club de foot de Montréal en février 2021 et s’est ensuite entraîné avec le CF Montréal pendant deux mois l’été dernier.

- Membre de l’équipe des moins de 23 ans de l’Académie du Club de foot de Montréal et en a été son meilleur buteur cette saison.

- Étudie au baccalauréat en finance de l’École de gestion John Molson de l’Université Concordia et a maintenu une moyenne académique de 90 % en 12e année à la Northern Pre-University de l’Ontario Virtual School.

- Matthew affiche une belle intelligence et créativité de jeu de même qu'une bonne vitesse d’enchaînement de ses dribbles. Il ambitionne de revêtir le maillot du CF Montréal en 2022 et de faire partie de l’équipe canadienne des moins de 20 ans. Il aimerait un jour diriger sa propre entreprise ou travailler dans le milieu du soccer.

Félix Dolci / gymnastique artistique / 8e bourse de la FAEQ

19 ans – Laval

Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $

- Médaillé d’or aux exercices au sol et d’argent à la barre fixe à la Coupe du monde de Mersin, en Turquie, en septembre 2021.

- Médaillé de bronze à la barre fixe et au saut à la Coupe du monde de Koper, en Slovénie, en septembre 2021.

- Étudie en arts, lettres et communication, profil communication (médias), au Collège Montmorency.

- Félix est un travailleur acharné, qui ne se décourage jamais, et bénéficie d’une bonne orientation dans l’espace. Il désire mettre la main sur des titres de champion canadien, monter sur le podium aux compétitions d’envergure et participer aux Jeux olympiques de Paris. Il veut travailler dans le domaine des communications, peut-être comme porte-parole d’une compagnie ou dans le milieu télévisuel.

William Émard / gymnastique artistique / 4e bourse de la FAEQ

21 ans – Laval

Excellence académique 4000 $

- 7e aux anneaux ainsi que 8e au saut et au concours complet aux Championnats du monde en

octobre 2021.

- Médaillé d’or au saut, d’argent aux anneaux et de bronze aux exercices au sol à la Coupe du monde de Mersin, en Turquie, ainsi que médaillé d’argent aux exercices au sol à la Coupe du monde de Koper, en Slovénie, en septembre 2021.

- Étudie à l’Université de Montréal en tant qu’étudiant libre et a maintenu une moyenne académique de 4,13 sur 4,30 (96 %) au baccalauréat en kinésiologie à l’Université de Montréal aux sessions d’automne 2020 et d’hiver 2021.

- William se démarque par son travail acharné, son perfectionnisme et sa bonne capacité d’analyse de ses performances. Pour 2022, il désire s’illustrer aux Jeux du Commonwealth et aux mondiaux, tandis que les Jeux olympiques de 2024 sont dans sa ligne de mire. Il est intéressé par les domaines des finances, du marketing et du design, mais reste indécis quant à son futur métier.

Janet Okeke / soccer / 1re bourse de la FAEQ

15 ans – Laval

Excellence académique 1500 $

- Choisie pour participer à un camp d’identification de l’équipe canadienne des moins de 17 ans au Mexique, en décembre 2021.

- Membre du Programme EXCEL féminin de Soccer Québec.

- Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Georges-Vanier de Laval et a maintenu une moyenne académique de 86 % en 3e secondaire.

- Janet préconise un style de jeu physique, ce qui lui permet de se démarquer quand les ballons sont dans les airs. Elle vise à court terme de faire partie des équipes canadiennes et à long terme d’évoluer chez les professionnelles. Les sciences informatiques, la médecine dentaire ou les finances sont des domaines d’études qui l’intéressent.

Anaïs Sandy Stephen / soccer / 1re bourse de la FAEQ

16 ans – Laval

Excellence académique 1500 $

- Choisie pour participer à un camp d’identification de l’équipe canadienne des moins de 17 ans au Mexique, en décembre 2021.

- Membre du Programme EXCEL féminin de Soccer Québec.

- Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel à Sainte-Thérèse et a maintenu une moyenne académique de 81 % en 4e secondaire.

- Anaïs est rapide et efficace pour mettre de la pression sur ses adversaires, en plus d’afficher une belle finition dans ses actions. Elle veut faire partie de l’équipe du Québec aux Jeux du Canada de 2022 et, par la suite, des équipes du programme canadien pour des compétitions internationales. Elle compte poursuivre son cheminement académique avec l’idée de devenir architecte.