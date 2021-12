La Fondation de l’athlète d’excellence remet 106 000 $ en bourses à 40 étudiants-athlètes émérites

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a octroyé pas moins de 106 000 $ en bourses individuelles à 40 étudiants-athlètes émérites lors d’une remise de bourses virtuelle organisée la semaine dernière sur la plateforme Zoom.

Martin Lavigne, président de la Fondation, était content de pouvoir en quelque sorte jouer au Père Noël auprès des 40 boursiers et, surtout, de terminer l’année sur une bonne note en leur compagnie. « La FAEQ est très fière de pouvoir poursuivre sa mission malgré la pandémie grâce à ses loyaux et généreux partenaires. Soutenir financièrement et accompagner les meilleurs étudiants et étudiantes-athlètes du Québec dans leur quête de réussites académique et sportive est notre raison d’être depuis plus de 35 ans. »

« Nos services d’accompagnement ont d’ailleurs été fort populaires dans la dernière année et c’est tant mieux. La Fondation tend en effet de plus en plus vers l’épanouissement global de ses boursiers et boursières, ne se limitant plus uniquement à leurs réussites académique et sportive. Nous désirons qu’ils puissent atteindre un certain équilibre et devenir des êtres humains pleinement épanouis », a conclu M. Lavigne.

Mercredi midi, 26 récipiendaires ont reçu une bourse d’excellence académique remise à des étudiants-athlètes qui ont obtenu une moyenne de 80 % et plus dans leurs études récentes, alors que 14 lauréats ont reçu une bourse de soutien à la réussite académique et sportive visant à promouvoir la bonne conciliation entre leur sport et leurs études.

Tableau des 40 récipiendaires de bourses de la FAEQ