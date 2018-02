Hommage à l’apport de l’immigration au parc Saint-Norbert

La Ville de Laval, en collaboration avec l’Union libanaise culturelle mondiale (ULCM), lance un appel de candidatures pour la réalisation d’une œuvre d’art public célébrant l’apport de l’immigration sur le territoire lavallois. L’ULCM contribuera au projet en offrant 30 000 $.

« Un Lavallois sur quatre est issu de l’immigration. Cela nous apporte une richesse culturelle, sociale, économique et démographique essentielle au développement de notre ville. Nous voulons souligner l’apport de l’immigration, ainsi que le caractère accueillant et inclusif de notre communauté, par le biais d’une œuvre s’adressant à tous les Lavallois, peu importe leur origine », a souligné le maire de Laval, Marc Demers.

« Cette œuvre sera intégrée au parc Saint-Norbert, situé dans le quadrilatère du boulevard Cartier, entre la 64e Avenue et la 66e Avenue, au sein du quartier Chomedey, où se retrouve la plus forte concentration d’immigrants à Laval. Elle deviendra le cœur de ce pôle récréatif et culturel et un point de ralliement pour les citoyens et les événements du quartier », a précisé Christiane Yoakim, présidente du conseil municipal, conseillère du district de Val-des-Arbres et responsable des arts.

Dans le cadre de cet appel de candidatures, les artistes sont invités à concevoir une œuvre sculpturale ou une installation qui devra interpeller le public avec un ou des aspects distincts du territoire lavallois et de sa population : sa pluralité, sa modernité, son urbanité et sa ruralité, son insularité, sa créativité, son patrimoine ou son histoire. Conformément au cadre de gestion en art public, l’œuvre, par son thème et son positionnement dans l’espace, s’adressera à tous les citoyens lavallois.

Déposer une candidature

L’appel de candidatures s’adresse aux artistes professionnels. Le jury évaluera toutes les propositions reçues et retiendra trois finalistes. Les candidatures seront évaluées selon la compréhension du programme, le respect des contraintes administratives, budgétaires et techniques, les valeurs artistiques et novatrices du projet, la capacité démontrée par l’artiste à réaliser le projet, l’intérêt pour le sujet, la qualité des documents de médiation culturelle (pour les finalistes) ainsi que la reconnaissance et le rayonnement de l’artiste.

Pour tous les renseignements sur cet appel d’offres, consultez le site Internet de la Ville de Laval sous l’onglet Culture. Les candidats ont jusqu’au 15 mars 2018 pour déposer leur dossier. La Ville prévoit inaugurer l’œuvre l’automne prochain.