La première édition de la chasse au trésor du Cube Secret

Le Cube Secret vous convie à souligner son premier anniversaire avec une activité enlevante qui vous mènera à un butin de vraies pièces d’or et d’argent!

En effet, le créateur d’énigmes du Cube Secret vous convie à la toute première Chasse au Trésor du Cube Secret, le 13 octobre prochain. Afin de souligner le coup d’envoi, les participants sont invités à assister au dévoilement de l’énigme le 13 octobre à 9h, au Cube Secret à Laval, ainsi qu’à porter un toast au premier anniversaire de ce jeu d’évasion exceptionnel. Breuvages et collations seront offerts dès 8h le matin, ainsi que des rabais surprises. La chasse au trésor

Le Cube Secret dévoilera à 9h précise, le samedi 13 octobre prochain, l’énigme qui vous mènera au trésor. Ce n’est pas un rallye, on vous invite plutôt à réfléchir et à chercher pour trouver l’emplacement des fameuses pièces d’or et d’argent d'émetteurs mondiaux reconnus, pour un montant total de mille dollars. Sur le coup de midi, si le magot n’est pas trouvé, l’énigme sera diffusée sur les médias sociaux du Cube Secret pour rejoindre un plus large public et permettre aux participants de s’entraider en ligne.

L’activité est gratuite et ouverte à toutes les personnes résidantes du Québec qui se présenteront au Cube Secret le 13 octobre à 9 heures. Le prix devra obligatoirement être remis à une personne de 18 ans et plus.