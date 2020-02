Idée de sortie pour un vendredi réussi

Quoi de mieux, après une semaine de travail bien remplie, que de se changer les idées et de se décontracter ?

Il y a les sorties classiques du vendredi soir au restaurant, dans un bar, dans une discothèque, au cinéma ou même aux quilles! Mais il arrive parfois que malgré toute notre volonté, l’inspiration ne vienne pas, on ne trouve pas quoi faire et on finit par rester chez soi à regarder la télévision en se commandant une pizza. C’est très bien ainsi, rester chez soi, mais il y a peut-être une option à laquelle vous n’aviez pas encore pensé et que vous auriez avantage à ajouter à votre liste d’idées pour les prochaines sorties.

Aviez-vous déjà envisagé de passer une soirée au casino ou dans un des salons de jeu du Québec? Les établissements les plus recommandés en ligne sont le Casino de Montréal et Charlevoix. Comme vous le savez probablement, les jeux de hasard et d’argent sont réglementés par Loto Québec et il y a assez peu de casinos et de salons de jeux d’envergure dans la province.

C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles normalement on ne pense même pas à se planifier une petite escapade d’une journée ou d’une fin de semaine dans un de ces établissements.

Différence entre salon de jeu et casino

La principale différence entre les casinos et les salons de jeu, c’est la présence de croupier ou non. Au casino, les jeux de tables comme le black jack, la roulette ou le baccara sont animés par un croupier qui distribue les cartes, veille au bon déroulement du jeu et peut même aider les joueurs avec les règles du jeu.

Dans le cas des salons de jeux, comme ceux de Québec et de Trois-Rivières, il n’y a aucun croupier. Tous les jeux, que ce soient des machines à sous ou des jeux de tables, se déroulent sur un écran de manière électronique.

Toutefois, à l’instar des casinos, les salons de jeu ne se limitent pas simplement aux jeux d’argent. Les établissements de Québec et de Trois-Rivières offrent tous les deux un bar, le fameux Bar Ludo, où il est possible de manger, de boire et de regarder des matchs sportifs sur des écrans haute définition.

De plus, les deux salons de jeux proposent régulièrement des spectacles gratuits, des événements en tous genres et des promotions. Ce sont vraiment ces petits à côté qui font des casinos et des salons de jeux de la province des idées de sorties idéales!

Jouer au casino depuis le confort de chez soi

L’autre solution qui s’offre à vous, si vous avez finalement abandonné l’idée de sortir de chez vous, mais que vous voulez tout de même vivre toutes les émotions d’une soirée au casino, ce sont les casinos en ligne. Et si vous ne le saviez pas, il n’y a pas qu’à Espace Jeux que vous pouvez jouer : internet recèle d’une panoplie de casinos en ligne légaux au Canada!