Le film Au revoir le bonheur vendu en France, en Espagne et au Portugal

Les Films Opale et WaZabi Films annoncent que le dernier film de Ken Scott, Au revoir le bonheur, a été vendu dans les territoires de la France, de l’Espagne et du Portugal.

À cela, le distributeur français, Apollo Films, a confirmé que le film sera destiné à une sortie en salle en France au printemps. Le président d’Apollo Films a été charmé par le film lors de sa présentation au prestigieux Festival de l’Alpe D’Huez consacré aux films de comédie, où les quatre comédiens principaux, Patrice Robitaille, Louis Morissette, Antoine Bertrand et François Arnaud, ont reçus le prix d’interprétation masculine pour leur performance.

En Espagne, Au revoir le bonheur a été vendu au distributeur A Contracorriente Films et au Portugal à Outsider Films, qui s’assureront de la distribution sur leur territoire respectif.

Au revoir le bonheur ressort également en salle ce vendredi 11 mars sur 77 écrans. Sorti le 17 décembre dernier, le film avait dû être retiré de l’affiche avec la fermeture des salles le 20 décembre.

Produit par Christian Larouche, écrit et réalisé par Ken Scott, Au revoir le bonheur compte sur une impressionnante distribution avec, entre autres, François Arnaud, Antoine Bertrand, Louis Morissette, Patrice Robitaille, Julie Le Breton, Charlotte Aubin, Elizabeth Duperré, Marilyse Bourke, Geneviève Boivin-Roussy et Pierre-Yves Cardinal.

Au revoir le bonheur est une comédie mettant en scène quatre frères qui promettent, lors des funérailles de leur père, de mettre leurs différends de côté pour lui rendre un dernier hommage. Les quatre frères que tout oppose, leurs femmes et leurs nombreux enfants se rendent à la maison d’été, aux Îles-de-la-Madeleine, pour offrir leurs derniers adieux et répandre les cendres de cet homme qui a été si important pour chacun d’eux. Lorsque Nicolas, le plus jeune frère, perd l’urne contenant les cendres de leur père, les conflits commencent.

Dans la même veine que La grande séduction et Starbuck, on retrouve dans Au revoir le bonheur l’univers singulier de Ken Scott, qui propose une fois de plus une comédie grand public de qualité.