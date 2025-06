Centre de création artistique professionnelle : un hommage à Lysane Gendron

Lors de son dernier conseil municipal, la Ville de Laval a officialisé la dénomination de son futur centre de création artistique professionnelle, qui portera désormais le nom de Centre de création artistique professionnelle Lysane-Gendron.

Par ce geste symbolique, la Ville honore la mémoire d’une visionnaire qui a profondément marqué le développement culturel lavallois. Situé au 1675, rue Jacques-Tétreault, au cœur du centre-ville, ce centre, développé en partenariat avec le Regroupement des organismes culturels et des artistes lavallois (ROCAL), ouvrira ses portes en 2027 dans une infrastructure culturelle d’envergure qui accueillera également la nouvelle bibliothèque centrale. Il offrira aux artistes de Laval un environnement de création exceptionnel, comprenant des studios polyvalents, un laboratoire numérique de pointe, des espaces d’exposition, des ateliers collaboratifs, ainsi qu’un espace événementiel et de médiation culturelle.

« Le Centre de création artistique professionnelle Lysane-Gendron représente, sans conteste, le legs le plus emblématique de l’engagement de Mme Gendron envers le développement culturel de Laval. Il était tout naturel que ce lieu, catalyseur de créativité et d’innovation, porte le nom de celle qui a tant fait rayonner notre milieu artistique. En accueillant plusieurs organismes qu’elle a soutenus et en stimulant l’émergence d’une nouvelle génération de créateurs et de créatrices, ce centre prolongera son œuvre. Par cette dénomination, la Ville de Laval rend hommage à une femme d’exception et affirme sa volonté de mieux représenter les femmes dans sa toponymie », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval.

« Il suffit parfois de la conviction d’une personne pour que toute une communauté s’empare d’un rêve. Lysane Gendron, a joué un rôle déterminant dans le développement culturel de Laval. Elle a littéralement été la courroie de transmission qui a permis de réunir les acteurs du milieu artistique professionnel et les élus municipaux afin que Laval devienne un pôle culturel majeur. Il était tout naturel qu’on rende hommage à cette femme d’engagement et de vison », ajoute Mario Borges, président du ROCAL.

Un hommage à une bâtisseuse de la culture lavalloise

Lysane Gendron (1961–2023) a consacré près de 30 ans de sa vie à soutenir le développement de la culture dans sa ville natale. Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Montréal et titulaire d’un diplôme de 2e cycle en développement culturel et touristique de l’Université Laval, elle a d’abord œuvré dans le milieu théâtral avant de rejoindre la Ville de Laval en 2004. Elle y a joué un rôle central dans l’actualisation de la politique culturelle, le soutien à la relève artistique, la mise en place de programmes structurants et l’accompagnement de nombreux organismes culturels.

Les fondements sur lesquels repose le développement culturel lavallois d’aujourd’hui se sont établis sous son leadership : la fondation de l’organisme Culture Laval, le Plan de développement culturel de la région de Laval, le Plan directeur de la Maison des arts, le Plan d’action en patrimoine, la Politique municipale d’intégration de l’art public aux bâtiments et sites municipaux et la vision Métamorphoses créatives du pôle Montmorency. Grâce à sa détermination, sa créativité et son engagement Lysane Gendron a laissé une empreinte indélébile sur le paysage culturel de Laval.

Rappelons que ce projet majeur pour le développement du centre-ville de Laval, le plus grand chantier culturel en cours au Québec, bénéficie d’un appui financier inédit de 44 M$ du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'Aide aux immobilisations et de plus de 6 M$ du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.