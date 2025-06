Le programme Théâtre à ciel ouvert (TACO) célèbre ses 15 ans de création

Cet été, le programme Théâtre à ciel ouvert (TACO) célèbre 15 ans de création, de transmission et de passion artistiques dans les parcs de Laval.

Porté par la compagnie lavalloise Théâtre Harpagon depuis 2010, ce programme de mentorat unique en son genre permet à de jeunes auteurs et metteurs en scène de créer un spectacle professionnel destiné aux familles avec l’accompagnement d’un partenaire et mentor chevronné.

« Le TACO, c’est plus que de simples spectacles d’été, c’est un laboratoire de création, une école sur le terrain et un espace de rencontre entre la relève et le public. Il incarne l’esprit d’un théâtre de proximité, vivant, accessible et profondément humain. C’est une fierté de voir les artistes de demain grandir ici, sur scène et dans nos parcs », indique Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels.

« Le TACO a permis à des centaines de jeunes de développer leur art dans un environnement structuré, bienveillant et soutenu. Ce programme rare en culture crée un pont entre les générations – là où trop souvent, les groupes d’âge évoluent en vase clos. Le TACO encourage le dialogue intergénérationnel, qui enrichit profondément le tissu artistique lavallois », ajoute Claude Paiement, directeur artistique du Théâtre Harpagon.

À l’occasion du 15e anniversaire, la toute première pièce créée dans le cadre du TACO, Les Volk : famille légendaire, qui avait conquis petits et grands en 2010, sera présentée tout l’été dans quelques parcs lavallois. Deux autres productions seront également à l’affiche, soit Nico l’inoubliable, créée en 2024, et Crier au loup, la toute nouvelle œuvre issue du mentorat 2025.

Une initiative ancrée dans la communauté

Né d’une initiative de la Ville de Laval en 2009 et inspiré de la Roulotte montréalaise, le programme TACO visait à l’origine à offrir une expérience culturelle estivale gratuite en plein air. L’idée était d’en faire un modèle lavallois unique. Dès l’année suivante, l’aventure a pris de l’ampleur. Elle est maintenant une offre de proximité déployée dans plusieurs parcs du territoire lavallois, en plus du Centre de la nature.

Au cours des années, le TACO a vu éclore des talents émergents, il a créé des ponts entre les générations d’artistes et il a conquis un fidèle public familial. Ayant touché des milliers de citoyens de tous âges, il a transformé les parcs en lieux de culture tout en offrant à de jeunes artistes un cadre structurant pour apprendre, créer et rayonner.

Chaque année, le programme reçoit plus de 60 candidatures de la relève pour l’écriture, la mise en scène, l’interprétation et la conception – preuve indéniable de son rayonnement et de sa pertinence. Également, le retour d’anciens participants comme mentors témoigne de la richesse de ce modèle de transmission et du rôle clé que joue le TACO dans le développement du théâtre jeunesse au Québec.

Cette édition anniversaire s’inscrit dans la programmation estivale Dehors cet été, qui regroupe des centaines d’activités gratuites offertes par la Ville dans ses parcs, boisés et berges.