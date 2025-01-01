Le Marché de Noël de Laval de retour au Centre de la nature

Le traditionnel Marché de Noël de Laval fait son retour au Centre de la nature du 5 au 7 décembre et du 12 au 14 décembre. Le lieu se transforme en véritable village féérique offrant plusieurs activités gratuites et plus de 50 artisans locaux.

Sous les lumières scintillantes et au son d’airs de Noël, le public pourra flâner entre les maisonnettes de bois décorées, déguster un chocolat chaud, rencontrer le père Noël et dénicher des créations locales uniques pour ses emplettes du temps des Fêtes.

« Le Marché de Noël de Laval est un rendez-vous incontournable pour vivre la magie des Fêtes tout en soutenant l’économie locale. Chaque année, les visiteuses et les visiteurs répondent présents avec enthousiasme. C’est aussi une merveilleuse occasion de redécouvrir le Centre de la nature dans une atmosphère festive et féérique », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval.

Des créations d’ici et des moments à partager

L’événement proposera une variété de créations d’ici, dont des gourmandises, des décorations, des bijoux, des vêtements et des produits de beauté. Au-delà du magasinage, les familles pourront profiter d’activités gratuites pour se plonger dans l’ambiance des Fêtes. Les enfants pourront notamment écrire leur lettre au père Noël, se faire maquiller, écouter des contes et même planter leur propre mini-sapin à rapporter à la maison. Le père Noël, la fée des Étoiles et plusieurs personnages déambulatoires ajouteront à la féérie du lieu.

Sous les chapiteaux thématiques, le public trouvera également une zone chaleur où déguster un chocolat chaud, un atelier de décoration de sapins et une vitrine LEGO. Pour compléter l’expérience, plusieurs camions de cuisine de rue seront sur place.