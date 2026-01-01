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À travers trois générations

Un auteur lavallois fait paraître une traversée étonnante du 20e siècle

durée 17h00
7 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

L’auteur lavallois Denis Roy fait paraître La fin des secrets, un premier roman qui explore les conséquences des non-dits et des héritages familiaux sur trois générations. À travers les parcours croisés d’une grand-mère, de son fils et de sa petite-fille, le récit met en lumière les tensions entre aspirations individuelles et contraintes sociales, dans un Québec en transformation tout au long du 20e siècle.

De Montréal à San Francisco, en passant par d’autres lieux marquants, le récit se déploie sur plusieurs décennies et s’inscrit dans des périodes charnières de l’histoire québécoise: la Grande Noirceur, la montée du nationalisme ou encore le tournant de l’an 2000. Une rencontre entre Madeleine et sa grand-mère, à l’hôpital Notre-Dame de Montréal, agit comme point de convergence des trajectoires et permet de lever le voile sur des événements longtemps tus.

Secrets familiaux et contextes sociaux

La fin des secrets aborde des thèmes liés à la transmission intergénérationnelle, à la mémoire et à l’impact des contextes sociaux sur les parcours individuels. Le roman met en scène des personnages confrontés à des réalités difficiles, notamment la violence, les dépendances et les tabous sociaux, tout en proposant une réflexion sur la résilience et la possibilité de transformation.

« Ce n’est pas un roman à l’eau de rose, loin de là. Mais il n’en demeure pas moins lumineux par une conclusion pleine d’espoir », explique Denis Roy.

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