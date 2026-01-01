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Des artistes de renom en spectacle au Centre de la Nature

Fête nationale : Laval dévoile sa programmation du 23 juin

durée 10h00
15 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Le 23 juin, Laval accueillera des figures marquantes de la musique québécoise au Centre de la Nature pour une soirée gratuite et rassembleuse où des milliers de personnes célébreront la culture et la fierté québécoises.

Ce spectacle très attendu réunira cette année Richard Séguin, Véronic DiCaire, Lisa LeBlanc, Ingrid St‑Pierre, Ariane Roy, La Bronze, Blynk, Choses Sauvages, Alphonse Bisaillon et Irdens Exantus, sous l’animation de Xavier Watso. Kim Lévesque-Lizotte signera et portera le discours patriotique de la soirée, tandis que l’animation avant et après le spectacle sera assurée par DJ Montana, précédée d'une courte prestation de Waahli sur scène.

« La fête nationale est l’occasion de célébrer notre langue, notre culture et notre identité québécoises, tout en reconnaissant la richesse de notre diversité. À travers la musique, les mots et le talent de nos artistes, nous partageons ce qui nous unit et ce qui fait de Laval un lieu où toute personne trouve sa place. La Ville est fière d’offrir gratuitement à la population cette célébration de grande qualité qui incarne notre fierté collective en tant que Québécois et Québécoises », indique Stéphane Boyer, maire de Laval. 

Ouverture du site

Le site ouvrira ses portes dès 18 h. Des camions de cuisine de rue seront également sur place pour satisfaire toutes les envies gourmandes.

Des partenaires essentiels

L’événement est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Québec et de la Société nationale du Québec à Laval ainsi qu’à Co-Motion, l’hôtel Marriott Courtyard Montréal Laval, Signé Laval, La QV, Lagabière, Rakatak et Fou Gin.

 

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