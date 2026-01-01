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Le 17 juin

Assemblée générale annuelle de Culture Laval

durée 10h00
20 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Culture Laval convie les intéressés à son assemblée générale annuelle, qui représente un privilégié de sa vie associative. Il s’agit d’une belle occasion pour les membres, les partenaires et les collaborateurs de l'organisme de se retrouver pour revenir sur les principales réalisations de l’année.

Ce grand rendez-vous offre l’opportunité aux membres actifs en règle d’élire le nouveau conseil d’administration qui les représentera, et ainsi, de faire valoir leur voix et d’exercer leur pouvoir démocratique.

La 12e assemblée générale annuelle des membres se tiendra le 17 juin, au centre communautaire Régent-Martimbeau, au 455 rue de Lausanne, Laval, QC H7M 0B4. L’AGA sera précédée d’une assemblée publique portant sur le projet du conseil des arts à Laval.

L’assemblée publique débutera à 15 h 30.

De la bière et de la pizza seront servis dès 17 h 00.

L’AGA débutera à 17 h 30.

Inscription obligatoire : l'adhésion à titre de membre doit également être active.

Pour toute question, on peut contacter Culture Laval à [email protected]  

Appel de candidature 

6 postes d’administrateurs sont à pourvoir cette année (mandats de deux ans).

Les personnes nouvellement élues rejoindront celles et ceux dont le mandat est toujours en cours.

Les 6 postes à pourvoir : 

- 2 postes dans le collège « arts et lettres » 

- 2 postes dans le collège « histoire, patrimoine et culture scientifique »

- 1 poste relève professionnelle (tout collège)

- 1 autre poste, tout collège et tout type de membre confondu (arts et lettres; histoire, patrimoine et culture scientifique; diffusion professionnelle)

Les membres actifs en règle de Culture Laval sont invités à présenter leur candidature en tant que représentants de leur domaine d’activité (collège).

La période de mise en candidature est en cours et se termine le 10 juin à midi.  

Pour présenter un dossier de candidature, il faut s'inscrire à l’événement, indiquer dans le formulaire d’inscription son intention et ajouter les informations et pièces demandées. 
 
Le dossier de candidature doit comprendre : 

- Un curriculum vitae à jour;

- Une photo en orientation portrait (format JPEG ou PNG);

- Une courte biographie;

Veuillez noter que les dossiers de candidature seront publiés sur le site Web de Culture Laval, à compter du 11 juin 2026. 

Qui est éligible pour présenter une candidature ?

Tout membre actif, membre actif relève, délégué d’un membre actif organisation ou membre partenaire qui possède les qualifications requises peut être élu sur le conseil d’administration. La personne doit résider ou travailler à Laval.

Les personnes qui n'ont pas renouvelé leur membrariat ne doivent pas tarder à le faire en se connectant à l'espace membre, puisqu'ils doivent être un membre actif en règle pour prendre part aux décisions et aux processus de votation.

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