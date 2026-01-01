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Gala bénéfice 2026 de l’Opéra bouffe du Québec

Opéra, Opérette et Broadway à ne pas manquer le 10 juin

durée 13h00
8 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Le mercredi 10 juin à 19 h 30, au Théâtre des Muses de la Maison des arts de Laval, le talentueux Lavallois Julien Patenaude revient en force avec un programme électrisant à l’occasion du gala-bénéfice annuel de l’Opéra bouffe du Québec (OBQ).

Sous sa direction dynamique, de magnifiques airs d’opéras (Puccini, Verdi, Mozart, Donizetti, Rossini) et d’opérettes (Offenbach) se mêleront avec humour à des extraits vibrants de comédies musicales (Les Misérables, Sister Act, Le blues du businessman). Sur scène, Hugo Laporte, Emmanuel Hasler, Jacqueline Woodley, Amélie Baland-Capdet, les boursiers 2026 de l’OBQ, les 40 choristes ainsi que le pianiste Giancarlo Scalia se relaieront pour vous en mettre plein les oreilles.

Programme

Section comédies musicales

- Some enchanted evening (South Pacific) de R. Rodgers (arr. de W. Stickles)

- Hail holy queen (Sister Act) traditionnel, (arr. de Marc Shaiman et Mac Huff)

- À la volonté du peuple (Les Misérables) de C.-M. Shönberg (arr. de Ed Lojeski)

- Dans ma vie (Les Misérables) de C.-M. Shönberg

- I could have danced (My fair lady) de F. Loewe

- Le blues du businessman de M. Berger

- All I ask of you (Phantom Of the Opera) de A. L. Webber

 

Section opérettes

- Choeur des bergers (Orphée aux enfers) de J Offenbach

- Gloire à Jupiter (Orphée aux enfers) de J Offenbach

- Couplets des regrets (Orphée aux enfers) de J Offenbach

- Choeur infernal (Orphée aux enfers) de J Offenbach

- Menuet et galop infernal (Orphée aux enfers) de J Offenbach

- Chanson de Kleinzach (Les contes d’Hoffmann) de J Offenbach

 

Section Opéras

- Largo al factotum (Il Barbiere di Siviglia) de G. Rossini

- Prendi, Per me sei libero (L’Elisir d’amore) de G. Donizetti

- Sull’aria (Le nozze di figaro) de W. A. Mozart

- E lucevan le stelle (Tosca) G. Puccini

- O mio babbino caro (Gianni Schicchi) de G. Puccini

- Parigi, o cara (La traviata) de G. Verdi

- Le choeur des enclumes (Il trovatore) de G. Verdi

- Va pensiero (Nabucco) de G. Verdi

Coûts des billets: 

- Billet étudiant admission générale : 27$

- Billet en admission générale : 50$

- Billet VIP : Siège en section réservée : 100$ (Rencontre avec les artistes après spectacle avec pétillant, pâtisseries, fraises, café et chocolat); 

- Reçu fiscal de 50 $

Billetterie : https://www.operabouffe.org/billetterie ou 450 667-2040 (Maison des arts de Laval)

https://co-motion.ca/spectacles/gala-lyrique-de-lobq-gala-benefice-2026/

L’Opéra bouffe du Québec (OBQ) garde vivants les grands classiques de l’opérette, en les remaniant au goût du jour. La compagnie offre de surcroît un tremplin à la relève en chant lyrique. L’OBQ doit sa vitalité à ses choristes qui, en plus de chanter et danser avec passion, administrent la compagnie et contribuent à la confection des décors et des costumes. L’OBQ œuvre à Laval depuis 1978. 

                                      

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