Gala bénéfice 2026 de l’Opéra bouffe du Québec
Opéra, Opérette et Broadway à ne pas manquer le 10 juin
Par Salle des nouvelles
Le mercredi 10 juin à 19 h 30, au Théâtre des Muses de la Maison des arts de Laval, le talentueux Lavallois Julien Patenaude revient en force avec un programme électrisant à l’occasion du gala-bénéfice annuel de l’Opéra bouffe du Québec (OBQ).
Sous sa direction dynamique, de magnifiques airs d’opéras (Puccini, Verdi, Mozart, Donizetti, Rossini) et d’opérettes (Offenbach) se mêleront avec humour à des extraits vibrants de comédies musicales (Les Misérables, Sister Act, Le blues du businessman). Sur scène, Hugo Laporte, Emmanuel Hasler, Jacqueline Woodley, Amélie Baland-Capdet, les boursiers 2026 de l’OBQ, les 40 choristes ainsi que le pianiste Giancarlo Scalia se relaieront pour vous en mettre plein les oreilles.
Programme
Section comédies musicales
- Some enchanted evening (South Pacific) de R. Rodgers (arr. de W. Stickles)
- Hail holy queen (Sister Act) traditionnel, (arr. de Marc Shaiman et Mac Huff)
- À la volonté du peuple (Les Misérables) de C.-M. Shönberg (arr. de Ed Lojeski)
- Dans ma vie (Les Misérables) de C.-M. Shönberg
- I could have danced (My fair lady) de F. Loewe
- Le blues du businessman de M. Berger
- All I ask of you (Phantom Of the Opera) de A. L. Webber
Section opérettes
- Choeur des bergers (Orphée aux enfers) de J Offenbach
- Gloire à Jupiter (Orphée aux enfers) de J Offenbach
- Couplets des regrets (Orphée aux enfers) de J Offenbach
- Choeur infernal (Orphée aux enfers) de J Offenbach
- Menuet et galop infernal (Orphée aux enfers) de J Offenbach
- Chanson de Kleinzach (Les contes d’Hoffmann) de J Offenbach
Section Opéras
- Largo al factotum (Il Barbiere di Siviglia) de G. Rossini
- Prendi, Per me sei libero (L’Elisir d’amore) de G. Donizetti
- Sull’aria (Le nozze di figaro) de W. A. Mozart
- E lucevan le stelle (Tosca) G. Puccini
- O mio babbino caro (Gianni Schicchi) de G. Puccini
- Parigi, o cara (La traviata) de G. Verdi
- Le choeur des enclumes (Il trovatore) de G. Verdi
- Va pensiero (Nabucco) de G. Verdi
Coûts des billets:
- Billet étudiant admission générale : 27$
- Billet en admission générale : 50$
- Billet VIP : Siège en section réservée : 100$ (Rencontre avec les artistes après spectacle avec pétillant, pâtisseries, fraises, café et chocolat);
- Reçu fiscal de 50 $
Billetterie : https://www.operabouffe.org/
https://co-motion.ca/
L’Opéra bouffe du Québec (OBQ) garde vivants les grands classiques de l’opérette, en les remaniant au goût du jour. La compagnie offre de surcroît un tremplin à la relève en chant lyrique. L’OBQ doit sa vitalité à ses choristes qui, en plus de chanter et danser avec passion, administrent la compagnie et contribuent à la confection des décors et des costumes. L’OBQ œuvre à Laval depuis 1978.