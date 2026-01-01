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Nouvelle bannière

La Ville de Laval lance Diffusart Laval et sa programmation 2026-2027

durée 12h00
13 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

La Ville de Laval dévoile sa nouvelle bannière Diffusart Laval, qui regroupera désormais l’offre de ses lieux de diffusion en salle pour les spectacles et les expositions. Portée par une identité renouvelée et un site Web repensé, cette vitrine propose un accès élargi et simplifié de l’offre variée de lieux déjà bien connus et établis, soit le théâtre des Muses et Espace muséal Alfred-Pellan de la Maison des Arts, et celle de la salle de spectacle à l’Espace citoyen des Confluents, qui a ouvert ses portes en 2025.

Jusqu’à récemment, la diffusion des spectacles en salle de la Ville de Laval se déroulait principalement au théâtre des Muses de la Maison des Arts. Avec l’arrivée de la salle de spectacle de l’Espace citoyen des Confluents, la Ville franchit une nouvelle étape, et par la même occasion elle réunit ses lieux de diffusion sous une identité commune, Diffusart Laval. Le public profitera ainsi d'une expérience culturelle encore plus cohérente, accessible et rassembleuse.

« L’offre culturelle à Laval s’élargit et les occasions tout comme les lieux de découverte se multiplient pour la population lavalloise. Avec Diffusart Laval, sa nouvelle bannière de diffusion culturelle, la Ville affirme sa volonté de s’imposer comme un acteur clé de la diffusion des arts, en stimulant la visibilité et l’accès à une culture audacieuse et ancrée dans plusieurs lieux de l’île », résume Christine Poirier, conseillère municipale de Duvernay–Pont-Viau et responsable des dossiers culturels. 

Programmation 2026-2027 : trois lieux, une seule bannière

Durant la saison, une centaine de rendez-vous variés et de grande qualité seront proposés au public. La programmation couvre de nombreux horizons, allant des spectacles jusqu’aux expositions et aux activités de médiation artistique. Un rabais de 25 % est par ailleurs applicable à l’achat de 3 spectacles ou plus.

Plus précisément, la salle de l’Espace citoyen des Confluents, dans le quartier Saint-François, présentera une trentaine de représentations variées :  cirque, théâtre, conte, humour, chanson et musique, incluant une offre pour le jeune public. Cette salle offre une expérience intime et à prix accessible.

Cette année, la Maison des Arts et l’Espace muséal Alfred-Pellan, qu’elle abrite, célèbrent leur 40e anniversaire avec une programmation riche et diversifiée. Reconnue pour la qualité de sa programmation en théâtre et en danse et de son offre destinée au jeune public, la Maison des Arts proposera 25 spectacles de création contemporaine. Parmi les incontournables de la saison, notons le solo théâtral Tout ça et la représentation de danse Krump SKLTR.

À l’Espace muséal Alfred-Pellan, six expositions gratuites seront présentées dans la grande galerie et au Foyer du théâtre des Muses. De plus, des projets satellites sont prévus dans les espaces publics durant l’été. Mentionnons l’exposition de la rentrée, Une île n’est pas l’autre, qui soulignera les 40 ans de l’institution muséale. Elle réunira une commissaire lavalloise et des artistes d’ici et d’ailleurs autour d’une réflexion sensible sur la notion d’insularité.

« L’unique institution muséale lavalloise consacrée aux arts visuels franchit une nouvelle étape en devenant l’Espace muséal Alfred-Pellan. Sa nouvelle appellation reflète mieux son caractère scientifique de recherche, de collecte, de conservation, d’interprétation et d’exposition du patrimoine matériel et immatériel en art contemporain et actuel », termine Jasmine Colizza, régisseure, Espace muséal Alfred-Pellan. 

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