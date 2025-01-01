Quatre nouvelles candidature présentées par le Parti Laval

Parti Laval a présenté ces quatre nouveaux candidats au poste de conseiller municipal à la Ville de Laval, lors des élections municipales du 2 novembre prochain. Ainsi, Isabel Dion (district Saint-François), Martin Vaillancourt ( district Fabreville-Sud), Valérie Rancourt ( district Sainte-Dorothée) et Frédérique Brunet-Maheu ( district Marigot) se joignent à l'équipe du chef de parti Claude Larochelle.

Jusqu'à présent, le parti compte seize candidats. « Avec Isabel, Martin, Valérie et Frédérique, on ajoute à notre équipe de vrais acteurs de changement. Des gens d’expérience, qui apporteront un regard nouveau à la politique municipale à Laval. Des personnes compétentes, prêtes à s’attaquer dès maintenant aux priorités qui comptent vraiment pour les Lavalloises et Lavallois », de déclarer M. Larochelle.

Isabel Dion et Martin Vaillancourt

Dans l’est de Laval, pour Saint-François, c’est Isabel Dion, travailleuse sociale d’expérience, détentrice d’une maîtrise en gestion du développement international et candidate aux élections fédérales d’avril dernier dans la circonscription d’Alfred-Pellan qui portera les couleurs de Parti Laval. Québécoise métissée d’origine brésilienne, Isabel siège sur plusieurs conseils d’administration et défend des causes comme la justice sociale, la langue française et les droits humains. Elle occupe d’ailleurs la fonction de 2e vice-présidente de la Société Saint-Jean- Baptiste de Montréal (SSJB).

La candidate dit souhaiter mettre son écoute et son expérience politique au service de Saint-François. « Le bilan de l’administration en place est plus que décevant pour l’Est de Laval. Les citoyennes et citoyens de Saint- François méritent d’être vraiment représentés et écoutés. Ils méritent que leur voix soit réellement portée au conseil municipal. C’est ça que je souhaite faire. Pour moi, Parti Laval était clairement le meilleur véhicule pour y arriver : un parti honnête et irréprochable. Un parti qui saura agir concrètement pour la langue, la sécurité et la vie de quartier, des enjeux primordiaux pour toutes les Lavalloises et tous les Lavallois », d’expliquer Isabel Dion.

Dans le nouveau district de Fabreville-Sud, Claude Larochelle a choisi Martin Vaillancourt, un ingénieur chevronné cumulant plus de 30 ans d’expérience qui dit avoir décidé de passer de l’observation à l’action pour « contribuer de façon constructive à l’avenir de Laval ».

Résident de Laval depuis près de 20 ans, M. Vaillancourt a conçu, analysé et optimisé, tout au long de sa carrière, des projets technologiques, réduisant les coûts tout en améliorant l’efficacité et la fiabilité des produits livrés aux clients. Observateur attentif de la vie politique municipale et provinciale lavalloise depuis de nombreuses années, le candidat de Parti Laval pour Fabreville-Sud souhaite aujourd’hui mettre son expertise et ses connaissances au service des citoyens « afin que leurs enjeux et leurs priorités sur le terrain soient traités avec des solutions concrètes, efficaces et optimales ».

Valérie Rancourt et Frédérique Brunet-Maheu

Dans Sainte-Dorothée, c’est Valérie Rancourt, originaire du quartier, diplômée en science politique, détentrice d’un certificat en droit et en gestion de contenus numériques, et adjointe juridique au ministère de la Justice du Canada qui fait le saut. Impliquée au sein de la Communauté jeunesse de Parti Laval, la jeune candidate souhaite aujourd’hui « apporter du changement en politique municipale à Laval ».

Pour Valérie, la campagne ne sera certainement pas en terrain inconnu, elle qui a grandi dans une famille bien implantée à Laval et impliquée dans le monde du sport sur l’île, un engagement qui se reflète notamment dans le changement de nom de l’aréna Samson, renommé en l’honneur de son oncle Martin St-Louis.

Quelques kilomètres plus à l’est, pour Marigot, c’est Frédérique Brunet-Maheu, qui cumule plus de 20 ans d’expérience en gestion, service à la clientèle et hôtellerie de prestige en ayant occupé des postes de direction au sein des hôtels Fairmont et à HEC Montréal, qui joint les rangs de Parti Laval.

Frédérique est impliquée depuis toujours dans des comités, auprès des jeunes et dans le milieu scolaire, elle a siégé sur des conseils d’établissement et d’administration de CPE, en plus de participer à de nombreux projets collectifs. Ayant grandi entre Laval-des-Rapides et Marigot, elle provient d’une famille profondément ancrée dans les milieux communautaires, sociaux et politiques lavallois. Son grand-père, Paul Marcel-Maheu, a notamment été conseiller municipal de l’ancienne Ville de Laval-des-Rapides de 1950 à 1959 puis de 1962 à 1965. Elle-même victime des inondations, elle dit vouloir faire du Marigot un quartier sécuritaire, dynamique et accueillant, tout en favorisant un meilleur accès aux infrastructures sportives et de loisirs à Laval.