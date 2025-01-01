Boyer demeure maire de Laval et les partis d'opposition s'inclinent

Hier, les Lavallois ont de nouveau accordé leur confiance à Stéphane Boyer pour un second mandat à la tête de la Ville. Il a remporté la lutte avec un fort pourcentage de 58,87 % des voix, devançant Frédéric Mayer d’Action Laval et Claude Larochelle du Parti Laval.

Ces deux derniers candidats ont terminé presque à égalité, mais c’est le Parti Laval–Équipe Larochelle qui a légèrement devancé son adversaire avec une avance de 2 341 votes, cumulant 21,75 % des voix, tandis qu’Action Laval a terminé en dernière position avec 19,37 % des votes.

Malgré son jeune âge à 37 ans, le maire de Laval a bien l'intention de partir en campagne auprès du gouvernement provincial pour sa Ville, qui est la troisième plus importante au Québec, pour qu'elle soit plus largement supportée et reconnue. Mentionnons que le territoire ne possède qu'un seul cégep et un seul hôpital, alors que la demande est de plus en plus forte, manquant déjà de places.

C'est en 2021, que Stéphane Boyer a été élu avec 41,5 % des voix faisant de lui le plus jeune maire de l'histoire de Laval. Le résultat des dernières élections démontrent une montée de sa popularité dans les dernières années auprès des citoyens. D'ailleurs, c'est seulement trente minutes après la fermeture des bureaux de vote, que certains médias le déclaraient gagnant.

Taux de participation

Pour cette élection, le Ville de Laval a enregistré un taux de participation de 31,1%, alors qu'en 2021, elle avait enregistré le pire résultat du Québec avec seulement 28,8 % des électeurs ayant pratiqué leur devoir de citoyen.

Conseillers municipaux

C'était également l'occasion pour les électeurs de choisir leur représentant de district. Laval en compte 22, et sur ce nombre 18 font partis de l'équipe de Stéphane Boyer, trois d'Action Laval et une du Parti Laval.

District 1 - Saint-François

- Isabelle Piché d'Action Laval réélue avec 61,25 % des voix, total de 2 673 votes

- Isabel Dion de Parti Laval défaite avec 26,70 % des voix, total de 1 165 votes

- Francis Létourneau de Mouvement lavallois défait avec 12,05 % des voix, total de 526 votes

District 2 - Saint-Vincent-de-Paul

- Annick Senghor de Mouvement lavallois élue avec 39,38 % des voix, total de 2 022 votes

- Paolo Galati Indépendant défait avec 32,54 % des voix, total de 1 671 votes

- Yann Caron de Parti Laval défait avec 15,48 % des voix, total de 795 votes

- Lorenzo Lagatta d'Action Laval défait avec 12,60 % des voix, total de 647 votes

District 3 - Duvernay

- Anick Brunet de Mouvement lavallois élue avec 44,03 % des voix, total de 2301 votes

- Achille Cifelli d'Action Laval défait avec 38,84 % des voix, total de 2030 votes

- Guillaume Lajoie de Parti Laval défait avec 17,13 %, total de 895 votes

District 4 - Pont-Viau

- Christine Poirier de Mouvement lavallois réélue avec 74,54 % des voix, total de 2960 votes

-Redouane Yahmi Parti Laval défaite avec 13,80 % des voix, total de 548 votes

- Matthew Cammisano d'Action Laval avec 11,66 % des voix, total de 463 votes

District 5 -Marigot

- Cecilia Macedo de Mouvement lavallois réélue avec 65,34 % des voix, total de 2289 votes

- Frédérique Brunet-Maheu de Parti Laval défait acec 18,10 % des voix, total de 634 votes

- Patria Almonte d'Action Laval défaite avec 16,56 % des voix, total de 580 votes

District 6 - Laval-des-Rapides

- Martin Fiola de Mouvement lavallois élu avec 36,10 % des voix, total de 1659 votes

- Pierre Anthian Indépendant défait avec 29,05 % des voix, total de 1 335 votes

- Youssef Jarjour d'Action Laval défait avec 19 % des voix, total de 873 votes

- Martine Lanoue de Parti Laval défait avec 15,84 % des voix, total de 728 votes

District 7 -Renaud-Coursol

- Seta Topouzian de Mouvement lavallois réélue avec 54,39 % des voix, total de 2026 votes

- Saadia Brini d'Action Laval défaite avec 24,03 % des voix, total de 895 votes

- Wassim Mekideche de Parti Laval défait avec 21,58 % des voix, total de 804 votes

District 8 -Vimont

- Pierre Brabant de Mouvement lavallois réélu avec 44,41 % des voix, total de 3006 votes

- Stefano Piscitelli d'Action Laval défait avec 31 % des voix , total de 1682 votes

- Liria Serrano de Parti Laval défaite avec 13,59 % des voix, total de 737 votes

District 9 -Saint-Bruno

- David De Cotis d'Action Laval réélu avec 48,53 % des voix, total de 2781 votes

- Justin Boisvert de Mouvement lavallois défait avec 36,78 % des voix, total de 2108 votes

- Stéphane Bélanger de Parti Laval défait avec 14,69 % des voix, total de 842 votes

District 10 -Auteuil

- Sylvain Yelle de Mouvement lavallois élu avec 53,74 % des voix, total de 2680 votes

- Marielle Cormouls-Houlès de Parti Laval défait avec 26,07 % des voix, total de 1300 votes

- Melissa Annisi Palmieri d'Action Laval défait avec 17,08 % des voix, total de 852 votes

- Michel Cantin Indépendant défait avec 3,11 % des voix, total de 155 votes

District 11 -Le Carrefour

- Mohamed Bâ de Mouvement lavallois élu avec 57,11% des voix, total de 1987 votes

- Daniel Legault d'Action Laval défait avec 29,75 % des voix, total de 1035 votes

- Romina Rajabi de Parti Laval défait avec 13,14 % des voix, total de 457 votes



District 12 -Souvenir-Labelle

- Sandra El-Helou de Mouvement lavallois réélue acec 68,20 % des voix, total de 2456 votes

- Michèle Larose de Parti Laval défaite avec 21,86 % des voix, total de 787 votes

- Carl-Henri Volcy d'Action Laval défait avec 9,94 % des voix, total de 358 votes

District 13 -L'Abord-à-Plouffe

- Vasilios Karidogiannis de Mouvement lavallois réélu vec 61,10 % des voix, total de 1965 votes

- Maria Pagano d'Action Laval défaite avec 21,89 % des voix, total de 704 votes

- Marie-Josée Duval de Parti Laval défaite avec 17,01 % des voix, total de 547 votes

District 14 -Chomedey

- Aglaia Revelakis Indépendante réélue avec 34,36 % des voix, total de 1143 votes

- Costa Deeb d'Action Laval défait avec 33,21 % des voix, total de 1105 votes

- Denitsa Dimitrova de Mouvement lavallois défaite avec 19,66 % des voix, total de 654 votes

- Sally Radwan de Parti Laval défaite avec 12,77 % des voix, total de 425 votes

District 15 -Saint-Martin

- Aline Dib de Mouvement lavallois réélue avec 48,42 % des voix, total de 1774 votes

- Peter Karampatos d'Action Laval défait avec 35,84 % des voix, total de 1313 votes

- Aaron Rodriguez de Parti Laval défait avec 14,08 % des voix, total de 516 votes

- Marco Mellado de Progès Laval défait avec 1,66 % des voix, total de 61 votes

District 16 -Sainte-Dorothée

- Ray Khalil de Mouvement lavallois réélu avec 43,05 % des voix, total de 2323 votes

- James Lee Bissi d'Action Laval défait avec 39,10 % des voix, total de 2110 votes

- Valérie Rancourt de Parti Laval défaite avec 17,85 % des voix, total de 963 votes



District 17 -Laval-les-Îles

- Nicholas Borne de Mouvement lavallois réélu avec 58,89 % des voix, total de 2965 votes

- François Pilon d'Action Laval défait avec 21,53 % des voix, total de 1084 votes

- Michel Trottier de Parti Laval défait avec 19,58 % des voix, total de 986 votes

District 18 -L'Orée-des-Bois

- Yannick Langlois de Mouvement lavallois réélu avec 62,32 % des voix, total de 3058 votes

- Julie Beaulieu de Parti Laval défaite avec 23,99 % des voix, total de 1177 votes

- Nancy Celestin d'Action Laval défaite avec 13,69 % des voix, total de 672 votes

District 19 -Marc-Aurèle-Fortin

- Louise Lortie de Parti Laval réélue avec 53,65 % des voix, total de 2552 votes

- Emmanuelle Provost de Mouvement lavallois défaite avec 41,66 % des voix, total de 1982 votes

- Juan Schneider d'Action Laval défait avec 4,69 % des voix, total de 223 votes

District 20 -Champfleury

- Carole St-Denis de Mouvement lavallois élue avec 59,06 % des voix, total de 3188 votes

- Simon-Nicolas Grandmaître de Parti Laval défait avec 34,42 % des voix, total de 1858 votes

- Joseph Flaubert Duclair d'Action Laval défait avec 6,52 % des voix, total de 352 votes

District 21 -Sainte-Rose

- Flavia Alexandra Novac de Mouvement lavallois réélue avec 68,27 % des voix, total de 3655 votes

- Tommy Vallée de Parti Laval défait avec 26,11 % des voix, total de 1398 votes

- Dilan Battal d'Action Laval défait avec 5,62 % des voix, total de 301 votes