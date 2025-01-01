Stéphane Boyer demeure à la tête du conseil municipal de Laval

Les citoyens de Laval se sont prononcés dans les dernière heures pour élire leur nouveau maire et leur représentant de district. Ainsi, Stéphane Boyer du Mouvement lavallois a été réélu pour un nouveau mandat de quatre ans.

Rappelons qu'au total trois candidats se disputaient le siège de maire : le maire sortant Stéphane Boyer du Mouvement lavallois, Claude Larochelle du Parti Laval qui était conseiller dans le District 20 – Champfleury et Frédéric Mayer d'Action Laval.

Un total de 22 postes en tant de conseiller étaient encore en jeu en ce 2 novembre, jour du scrutin.

Plus de détails à venir.