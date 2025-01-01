Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Élections municipales 2025

Stéphane Boyer demeure à la tête du conseil municipal de Laval

durée 20h48
2 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Les citoyens de Laval se sont prononcés dans les dernière heures pour élire leur nouveau maire et leur représentant de district. Ainsi, Stéphane Boyer du Mouvement lavallois a été réélu pour un nouveau mandat de quatre ans. 

Rappelons qu'au total trois candidats se disputaient le siège de maire : le maire sortant Stéphane Boyer du Mouvement lavallois, Claude Larochelle du Parti Laval qui était conseiller dans le District 20 – Champfleury et Frédéric Mayer d'Action Laval. 

Un total de 22 postes en tant de conseiller étaient encore en jeu en ce 2 novembre, jour du scrutin. 

Plus de détails à venir. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Dernière chance pour voter pour le maire de Laval et les conseillers

Publié le 30 octobre 2025

Dernière chance pour voter pour le maire de Laval et les conseillers

Dimanche dernier, les électeurs ont eu une première occasion de voter pour la personne qu'ils désirent à titre de maire et pour celui qui sera leur conseiller de leur district. Il ne reste que ce dimanche 2 novembre pour pratiquer son droit le jour du scrutin.  Rappelons que pour la Ville de Laval, c'est un total de 23 postes qui est en jeu, ...

LIRE LA SUITE
Le parti Action Laval dévoile le coût de sa plateforme électorale

Publié le 29 octobre 2025

Le parti Action Laval dévoile le coût de sa plateforme électorale

Le parti Action Laval dévoile aux citoyens le coût de sa plateforme électorale et de la manière dont elle sera financée, et ce à quelques jours du jour du scrutin des élections municipales du 20 novembre.  Le chef d'Action Laval et candidat à la mairie de Laval, Frédéric Mayer indique qu'ils sont la première équipe à faire ce geste. « Gouverner, ...

LIRE LA SUITE
Parti Laval : Louise Lortie comme vice-présidence du comité exécutif

Publié le 28 octobre 2025

Parti Laval : Louise Lortie comme vice-présidence du comité exécutif

En plus d'avoir présenté ce matin ses priorités pour les 100 premiers jours d’une administration Larochelle, le candidat à la mairie de Parti Laval, Claude Larochelle a annoncé son intention de nommer Louise Lortie comme vice-présidente du comité exécutif.  Affirmant sa volonté d’agir dès le jour un avec une équipe compétente, responsable ...

LIRE LA SUITE