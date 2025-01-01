La candidate d'Action Laval Bouchra Khatam se retire

Le parti municipal Action Laval annonce que la candidate au poste de conseillère dans le district de Renaud-Coursol ne se présente plus aux prochaines élections municipales prévues le 2 novembre prochain.

Les raisons de ce retrait seraient pour des obligations professionnelles qui nécessiteront toute son attention dans les mois à venir.

« Après mûre réflexion, nous avons convenu ensemble que retirer sa candidature était la meilleure décision à ce moment-ci. Nous remercions Madame Khatam pour son dévouement au service communautaire, et pour son engagement auprès des citoyens de Laval. Son implication dans la vie civique ainsi que dans la défense des familles et des communautés culturelles demeurent une source d’inspiration. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration sous d’autres formes », exprime le Parti.

Action Laval assure qu'ils ont l'intention d'annoncer une nouvelle candidature pour ce district dans les prochains jours.