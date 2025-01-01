Yann Caron quitte Action Laval pour se joindre à Parti Laval

Le candidat d’Action Laval pour Sainte-Rose, Yann Caron, annoncé par la formation politique Action Laval de Frédéric Mayer au début du mois d’août, a déclaré ce matin, sur sa page Facebook, qu’il avait quitté le parti pour se joindre à Parti Laval – Équipe Larochelle en vue des élections municipales du 2 novembre.

Le chef et candidat à la mairie de Parti Laval, Claude Larochelle, annonçait d’ailleurs, au même moment, que M. Caron serait le candidat de son équipe dans le district de Saint-Vincent-de-Paul, là où celui-ci a grandi, élevé sa famille et où il était candidat lors de l’élection municipale de novembre 2021.

Une alternative fiable et rassembleuse

Candidat en 2021 dans le district Saint-Vincent-de-Paul, Yann Caron avait rejoint la deuxième opposition (Action Laval) au début de l’année dernière avec le même objectif qui l’anime encore aujourd’hui : remettre l’administration municipale au service des citoyens et contribuer à un changement de garde à l’hôtel de ville de Laval, administration qu’il estime marquée par un manque d’écoute et de transparence.

Sur sa page Facebook, le candidat a déclaré, ce matin, qu’il quittait Action Laval, à qui il a remis sa démission plus tôt cette semaine, pour se joindre à l’équipe de Claude Larochelle. « Je suis fier de vous annoncer que je rejoins officiellement l’équipe de Parti Laval [...]. Ça fait un bon moment que j’y réfléchis et je suis arrivé à la conclusion que Parti Laval est la seule véritable alternative crédible et compétente pour obtenir le changement dont nous avons besoin à Laval. Lorsque j’ai rencontré M. Larochelle, j’ai tout de suite vu qu’il était en train de bâtir une équipe compétente, représentative et humaine avec des valeurs qui me rejoignent et j’ai tout de suite senti que ma place était là. On doit se rassembler si on veut du changement et si on veut se faire entendre et c’est exactement ce que fait Parti Laval », a-t-il annoncé dans sa publication.

Un retour aux sources pour Yann Caron

Natif de Saint-Vincent-de-Paul, où il a grandi puis fondé sa famille, Yann Caron en sera à sa deuxième campagne électorale dans ce district du sud-est de Laval. Diplômé en nutrition de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, la nouvelle recrue de Claude Larochelle a bâti une carrière de plus de 25 ans en logistique et en opérations, occupant des postes de direction à l’échelle nationale dans des secteurs clés comme la distribution, le transport et l’approvisionnement municipal. Ancien employé municipal à la Ville de Laval et, plus récemment, gestionnaire au service des achats de la ville, Parti Laval le présente comme quelqu’un qui connaît de l’intérieur le fonctionnement municipal et les leviers d’action pour améliorer concrètement la vie des Lavalloises et Lavallois.

Le candidat explique qu’il souhaite « faire de Saint-Vincent-de-Paul un quartier plus sécuritaire et mieux desservi en faisant progresser le transport, l’économie locale et la saine gestion financière à Laval. »

« Avec Yann Caron, c’est une candidature d’exception qui s’ajoute à notre équipe. Il connaît Laval, il connait son quartier, il est ici pour les bonnes raisons. C’est ça Parti Laval. Un parti rassembleur, crédible et prêt à gouverner dès le 2 novembre. Son arrivée confirme que nous sommes la seule alternative crédible et la seule équipe prête à diriger Laval de façon responsable », de conclure Claude Larochelle, candidat à la mairie pour l’élection du 2 novembre prochain.