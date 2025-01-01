Élections municipales 2025
Action Laval ajoute à son équipe cinq nouveaux candidats
Cinq nouveaux candidats s'ajoutent à l'équipe d'Action Laval en vue des élections municipales du 2 novembre prochain.
L'on apprend que Saadia Brini se présentent dans le district Renaud-Courso, Peter Karampatos dans le district Saint-Martin, Lorenzo Lagatta dans le district Saint-Vincent-de-Paul, Philippe Njomo dans le district Fabreville-Sud, et Maria Pagano dans le district L'Abord-à-Plouffe.
Saadia Brini, district Renaud-Coursol
Titulaire d’une maîtrise en gestion municipale et d’une AEC en administration municipale, Mme Brini se démarquerait par son engagement envers la communauté lavalloise. Elle serait reconnue pour son dévouement et sa passion pour le travail communautaire, se serait illustrée tant par ses fonctions dans divers organismes que par son implication bénévole, reflet de son profond attachement à la collectivité.
« Il est important de s’appuyer sur les forces vives du milieu. Ensemble, nous pouvons faire de Laval une ville inclusive, où chaque citoyen a sa place et joue un rôle actif dans la construction d’un avenir collectif et durable. »
Peter Karampatos, district Saint-Martin
Résident de Laval depuis 1988, M. Karampatos cumule une longue expérience au service des citoyens comme attaché politique. Diplômé en sciences politiques, il a notamment initié le crédit d’impôt provincial pour les aidants naturels, toujours en vigueur aujourd’hui. Il considère que son engagement et sa connaissance des enjeux locaux font de lui un candidat déterminé à améliorer la vie à Laval.
« Ensemble, construisons un Saint-Martin prospère et sécuritaire, où chaque citoyen se sent entendu et soutenu. »
Lorenzo Lagatta, district Saint-Vincent-de-Paul
Résident de Laval depuis 2010, M. Lagatta est un courtier immobilier agréé avec plus de 20 ans d’expérience. Impliqué dans diverses associations professionnelles, il possède une connaissance approfondie des enjeux du marché immobilier et de l'importance d'un développement responsable. En tant que père de trois garçons, il est conscient de la nécessité de créer une ville sécuritaire, accessible et tournée vers l'avenir.
« Je m’engage à représenter fidèlement les préoccupations des citoyens avec probité et détermination, tout en mettant l’accent sur l’amélioration des services publics et la dynamisation de l’économie locale. »
Philippe Njomo, district Fabreville-Sud
M. Njomo est titulaire d’une maîtrise en administration publique de l’ÉNAP et d’un MBA de HEC Montréal. Il dirige depuis plus de vingt ans deux entreprises lavalloises. Son engagement communautaire et son expérience en gestion d’équipes pour Élections Canada témoignent de son sens du leadership et de la rigueur.
« Je veux travailler avec les citoyens de Fabreville-Sud pour bâtir un quartier sûr, dynamique, et où chacun peut se sentir chez soi. »
Maria Pagano, district L’Abord-à-Plouffe
Mme Pagano, une résidente de longue date de Laval, est reconnue pour ses 25 ans d’expérience en administration dans divers secteurs publics. Elle détient également un baccalauréat en arts. Thérapeute de yoga certifiée depuis 2009, elle anime l’émission télévisée Yoga Passion depuis 2017. Mme Pagano parle couramment quatre langues, soient le français, l'anglais, l'italien et l'espagnol.
« Être à l’écoute des citoyens et favoriser leur bien-être sont au cœur de mon engagement. Faisons de L’Abord-à-Plouffe un quartier inclusif et dynamique, où chacun peut s’épanouir. »
« Action Laval accueille des candidats solides et engagés, déterminés à défendre les priorités de leurs districts. Nous sommes prêts à offrir une gouvernance forte et responsable dès le 2 novembre ! » a déclaré le conseiller municipal de Val-des-Arbres et chef intérimaire d’Action Laval, Achille Cifelli.
« Laval a besoin d’un changement réel et d’une équipe qui n’a pas peur de remettre les citoyens au cœur de ses décisions. Notre parti s’engage à diriger la ville avec rigueur, transparence et intégrité ! » a affirmé Frédéric Mayer, candidat à la mairie pour Action Laval.