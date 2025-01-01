La candidat d'Action Laval, Dilan Battal se présente dans Sainte-Rose

Action Laval a présenté sa nouvelle candidate au poste de conseillère municipale dans le district de Sainte-Rose à Laval, Dilan Battal, en vue des élections du 2 novembre prochain.

Forte d’une solide expérience dans le domaine juridique, Madame Battal a consacré plusieurs années à servir les citoyens au sein du Centre communautaire juridique de Montréal et de la Cour du Québec, Tribunal de la jeunesse. Elle y a acquis une expertise précieuse en gestion de dossiers complexes, en accompagnement des justiciables et en rédaction juridique, lui donnant ainsi une vision claire des réalités légales et sociales qui touchent les familles et les citoyens.

Très impliquée dans sa communauté, Dilan Battal est présidente de son syndicat de copropriété à Laval et trésorière du Centre des femmes de Laval. Elle a également offert de son temps auprès des Petits Frères de Laval, accompagnant des aînés isolés, ainsi qu’auprès de La Tablée des Chefs, un organisme lavallois qui œuvre à nourrir et éduquer les enfants. Aujourd’hui courtière immobilière chez Via Capitale Partenaires, elle souhaite mettre son sens de l’écoute, son professionnalisme et son dévouement au service de la collectivité.

« Servir les citoyens a toujours été au cœur de mon parcours. Aujourd’hui, je souhaite mettre mon expérience et mon engagement au service des Lavallois afin de bâtir une ville qui rassemble, où entraide, chaleur humaine et solidarité sont au cœur de chaque initiative », exprime Dilan Battal.

« Dilan représente parfaitement les valeurs d’Action Laval : proximité avec les citoyens, sens du devoir et implication réelle dans sa communauté. Son profil allie compétence professionnelle et humanité, deux qualités essentielles pour faire avancer Laval », a déclaré Achille Cifelli, conseiller municipal de Val-des-Arbres et chef intérimaire d’Action Laval.

« Avec Dilan Battal, les citoyens de Sainte-Rose auront une conseillère municipale à leur écoute, ancrée dans leur réalité et déterminée à améliorer concrètement leur qualité de vie. Elle incarne le renouvellement politique dont Laval a besoin », a affirmé Frédéric Mayer, candidat à la mairie pour Action Laval.