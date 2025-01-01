Perry Niro se présente dans Fabreville-Sud avec Le Mouvement lavallois

Perry Niro se présente comme candidat au poste de conseiller municipal dans le district de Fabreville-Sud avec l'équipe Le Mouvement lavallois-équipe Stéphane Boyer lors de la prochaine campagne électorale municipale de cet automne.

Natif de Laval, Perry Niro possède un parcours en développement économique au Québec. Il a notamment été vice-président de Québec International, directeur général de BIOQuébec, président-directeur général du Conseil des entreprises en technologies environnementales et fondateur de Pharmed Canada.

Il a également joué un rôle déterminant dans le développement du secteur des biotechnologies à Laval, un domaine phare de rayonnement national et international. À titre de directeur général du Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB), il a contribué à en faire un incubateur incontournable pour les jeunes entreprises. Sous sa direction, le CQIB a largement favorisé l’essor de la Cité de la Biotech, consolidant Laval comme un pôle majeur d’innovation au Québec.

Perry Niro se présente dans le district de Fabreville-Sud, anciennement appelé Fabreville, qui regroupe une partie des anciens districts de Marc-Aurèle-Fortin et de L’Orée-des-Bois.

« Perry Niro incarne parfaitement l’esprit de notre ville. Fort d’une solide expérience comme dirigeant et acteur clé du développement économique, il a contribué de manière remarquable à l’essor du secteur des biotechnologies à Laval et au Québec. Sa candidature apporte une expertise précieuse dans un contexte instable, tout en demeurant profondément enracinée dans la réalité des citoyens de Fabreville-Sud. C’est une voix de terrain et de confiance, tournée vers l’avenir de notre communauté », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval et chef du Mouvement lavallois.

Rappel des candidatures annoncées pour le Mouvement lavallois - équipe Stéphane Boyer jusqu’à présent :