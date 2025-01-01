Frantzy Mazile et François Pilon
Action Laval présente deux nouveaux candidats à l'élection municipale
Deux nouveaux candidats se joignent à l'équipe du parti Action Laval à l'approche des élections municipales du 2 novembre prochain. En effet, Frantzy Mazile se présente dans le district Souvenir‐Labelle, et François Pilon dans celui de Laval‐les‐Îles.
Le parti indique que ces deux personnes ont un parcours solide, une même volonté de servir et de représenter les citoyens avec efficacité et proximité.
Frantzy Mazile - district Souvenir-Labelle
Entrepreneur et gestionnaire de terrain depuis plus de 20 ans, Monsieur Mazile s’engage à travailler pour une ville plus accessible et mieux adaptée aux défis de demain. Ses priorités incluent la modernisation des infrastructures, la mobilité durable, le logement abordable et la prévention auprès des jeunes.
« Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté forte, fière et à notre image ! », a déclaré M. Mazile.
François Pilon- district Laval-les-Îles
Fort d’une carrière de plus de 30 ans à la Ville de Laval, dont un mandat comme vice-président du Syndicat des cols bleus, Monsieur Pilon promet de mettre son expertise au service des Lavallois. Cet ancien député fédéral de Laval—Les Îles (2011-2015) indique avoir à cœur la protection de l’environnement. En effet, il a siégé à plusieurs comités parlementaires, dont celui de l’environnement et du développement durable.
« Laval a besoin d’élus qui comprennent à la fois la réalité locale et les grands enjeux de société. Je veux mettre mon expérience au service des citoyens pour améliorer leur qualité de vie et bâtir une ville plus respectueuse de l’environnement », a affirmé Monsieur Pilon.
Le chef intérimaire d’Action Laval, Achille Cifelli, a tenu à souligner la qualité de ces candidatures : « Frantzy et François incarnent parfaitement ce qu’Action Laval veut offrir aux citoyens : des élus de terrain, compétents, intègres et prêts à défendre les priorités des Lavallois. »
De son côté, le candidat à la mairie, Frédéric Mayer, a insisté sur la vision d’ensemble de l’équipe : « Avec des candidats comme Frantzy et François, Action Laval démontre encore une fois qu’elle attire des personnes d’expérience, passionnées et profondément engagées envers leur communauté. Ensemble, faisons avancer Laval vers l’avenir. »