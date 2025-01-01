Élections municipales 2025
Claude Larochelle complète son équipe dans l’est et au centre-ville
L'équipe du Parti Laval pour les prochaines élections municipales du 2 novembre, est dorénavant complète dans l'est de Laval et au centre-ville, avec Guillaume Lajoie dans le district Duvernay et Michèle Larose dans celui de Souvenir-Labelle.
Claude Larochelle, chef du parti et candidat à la mairie, présentait ce matin ces deux nouvelles candidatures qui joignent les rangs de sa formation politique « Parti Laval attire des candidatures de grande qualité. Guillaume et Michèle en sont encore de très bons exemples. À Laval, il faut que ça change. Il est temps qu’on s’occupe des vraies affaires et ce sont des candidates et des candidats engagés et enracinés dans leur communauté, comme eux, qui pourront y arriver », a-t'il déclaré.
Guillaume Lajoie pour Duvernay
Le 18e candidat à être annoncé pour Parti Laval – Équipe Larochelle n’en est pas à sa première campagne électorale à Laval. Le candidat qui portera les couleurs de l’opposition dans Duvernay, Guillaume Lajoie, a en effet été candidat dans Mille-Îles lors des élections provinciales en octobre 2022.
Présenté par M. Larochelle comme un professionnel chevronné en communication stratégique, affaires publiques et mobilisation citoyenne, Guillaume Lajoie veut mettre à profit plus de 15 ans d’expérience professionnelle afin de servir les citoyens du quartier qu’il a adopté avec sa conjointe pour y fonder leur famille de trois garçons. Titulaire d’un MBA de HEC Montréal et d’une maîtrise en affaires publiques et internationales, il a travaillé auprès d’OBNL, d’entreprises et de partis politiques, en plus de s’illustrer dans le domaine de l’innovation et de l’entrepreneuriat au sein de Startup Montréal et du Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec. Engagé à Laval depuis plusieurs années, il préside le conseil d’administration de Mieux- Naître à Laval et du CPE Force Vive, et a siégé au comité ad hoc sur la langue française mis en place par le Parti Laval – Équipe Larochelle, où il a contribué au rapport déposé au conseil municipal en juin 2025.
Le candidat affirme avoir fait le saut en politique pour améliorer la qualité de vie des familles de Duvernay grâce à des infrastructures de proximité et des services municipaux de qualité. Selon lui, Laval « mérite d’être traitée équitablement face aux autres régions du Québec ». « C’est pour ces raisons que je veux m’impliquer en politique municipale. Ce sont des aspects négligés par l’administration Boyer, mais que Parti Laval porte fièrement. Soutenir nos familles, nos quartiers, mais aussi valoriser le français afin de bâtir des ponts entre les générations et les communautés. La Ville a ces responsabilités, et il est temps d’agir. Je veux aussi continuer à me battre pour que Laval obtienne enfin une maison de naissance. On doit faire pression pour recevoir notre juste part de services et être traités équitablement, comme les autres régions », explique M. Lajoie.
Michèle Larose pour Souvenir-Labelle
Dans Souvenir-Labelle, c’est Michèle Larose, passionnée de politique et engagée dans sa communauté depuis son plus jeune âge, qui tentera de devenir conseillère municipale du quartier pour Parti Laval – Équipe Larochelle. Mère de deux enfants, la jeune candidate se dit particulièrement sensible aux enjeux de sécurité routière, de gestion des infrastructures et de qualité des services publics.
Celle qui est actuellement engagée dans la complétion d’un certificat en droit à l’Université de Montréal et d’une Majeure en environnement, société et transitions, a d’abord travaillé comme technicienne juridique, puis comme huissière de justice, avant de se joindre à la Ville de Montréal où elle participe aujourd’hui à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies et d’analyses immobilières au Service de la stratégie immobilière. Un parcours qui lui a permis d’acquérir de solides compétences en droit, en gestion et en planification, plus qu’importantes, selon Parti Laval, pour répondre efficacement aux enjeux municipaux.
« Je veux un Laval plus sécuritaire, plus accessible et plus proche des gens. La seule véritable option pour l’avoir, c’est Parti Laval. Un changement important qui s’impose à Laval et dans Souvenir-Labelle », de déclarer Mme Larose.