Élections municipales 2025
Sylvain Yelle, L'ex-DG d’exo, rejoint l’équipe Boyer dans Auteuil
L'ex directeur général de l'entreprise de transport en commun Exo, Sylvain Yelle se joint au Mouvement lavallois– équipe Stéphane Boyer pour se présenter au poste de conseiller le 2 novembre dans le district d'Auteuil à Laval.
Le parti indique que le candidat à plus de 30 ans d'expérience dans le milieu du transport collectif, dont 25 ans à la Société de transport de Laval (STL) et sept années comme directeur général d’Exo. Il a mené des dossiers majeurs touchant la mobilité dans les couronnes nord et sud ainsi que sur les trains de banlieue. Pour l'équipe Boyer le fait que M.Yelle ait débuté sa carrière comme chauffeur d’autobus à Laval avant de gravir les échelons, lui confèrerait une compréhension unique des réalités de terrain et des enjeux stratégiques.
« À Laval, la mobilité est au cœur de nos défis et la crise du transport collectif représente un enjeu financier majeur pour toutes les grandes villes. Pouvoir compter sur un expert de la trempe de Sylvain Yelle est un atout pour trouver des solutions. Son expérience et son engagement seront des forces indéniables pour Auteuil et pour Laval », indique Stéphane Boyer, actuel maire de Laval.
« Après plus de 30 ans au service du public, je veux mettre mon expertise au service des Lavallois aux côtés de l’équipe Boyer. C’est la vision et le dynamisme du maire, notamment en matière de développement durable et de gestion moderne de la Ville, qui m’ont convaincu de me joindre à lui. Laval est ma ville et je veux m’engager pleinement auprès des gens d’Auteuil », exprime Sylvain Yelle.
Le Mouvement lavallois : la première équipe complète à Laval
Avec cette annonce, le Mouvement lavallois – équipe Stéphane Boyer devient la première formation politique à Laval à présenter une équipe complète de candidats en vue de l’élection de 2025.
Candidatures confirmées
En plus du maire actuel, M. Boyer, les candidats qui composent son équipe sont : Ray Khalil (Sainte-Dorothée), Yannick Langlois (L’Orée-des-Bois), Nicholas Borne (Laval-les-Îles), Aline Dib (Saint-Martin), Vasilios Karidogiannis (L’Abord-à-Plouffe), Sandra El-Helou (Souvenir-Labelle), Cecilia Macedo (Marigot), Christine Poirier (Pont-Viau), Flavia Alexandra Novac (Sainte-Rose), Seta Topouzian (Renaud-Coursol), Pierre Brabant (Vimont), Annick Senghor (Saint-Vincent-de-Paul), Anick Brunet (Duvernay), Justin Boisvert (Saint-Bruno), Carole St-Denis (Champfleury), Mohamed Bâ (Le Carrefour), Denitsa Dimitrova (Chomedey), Francis Létourneau (Saint-François), Martin Fiola (Laval-des-Rapides), Emmanuelle Provost (Marc-Aurèle-Fortin), Perry Niro (Fabreville-Sud) et Sylvain Yelle (Auteuil).