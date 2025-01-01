Élections municipales 2025
Un jeune de 18 ans se présente dans Chomedey avec Action Laval
Par Salle des nouvelles
Le candidat Costa Deeb âgé d'à peine 18 ans, se présente aux prochaines élections municipales avec Action Laval pour le poste de conseiller dans le quartier Chomedey.
Le parti le décrit comme entrepreneur et jeune leader déjà très impliqué dans sa communauté, M. Deeb souhaite apporter son énergie et un regard nouveau à la politique municipale.
Très tôt, Costa s’est démarqué par son leadership. Élu président du conseil étudiant de l’école Saint-Maxime, il a contribué à faire rayonner son établissement en remportant une médaille d’or au concours Forces Avenir – Projet Engagé, une reconnaissance qui s’étend à Laval, Montréal et les Laurentides. En parallèle, il a été élu vice-président du comité des élèves à Laval, où il a milité pour réduire les prix de la cafétéria, rénover des bâtiments et améliorer le milieu scolaire. M. Deeb a fondé sa propre agence de marketing et de produits promotionnels, aidant ainsi plusieurs entrepreneurs à concrétiser leur vision. Il poursuit actuellement un parcours DEC-BAC en gestion de commerce, afin de perfectionner ses compétences en gestion et en développement stratégique.
« En tant que conseiller municipal, je veux encourager les jeunes à s’impliquer et à faire entendre leur voix. Mon engagement est de mettre en place des espaces sportifs et culturels inclusifs, sécuritaires et accessibles, où chacun peut contribuer activement à la vie de notre district. Je veux également améliorer l’état des routes et la sécurité des rues de Chomedey », a affirmé M. Deeb.
Le candidat à la mairie de Laval, Frédéric Mayer, se réjouit de l’arrivée de ce jeune candidat au sein de l’équipe d’Action Laval :
« Costa représente parfaitement le renouveau politique que nous voulons offrir aux Lavallois. Âgé de 18 ans depuis peu, il fait déjà preuve de maturité et d’un engagement remarquable. Son énergie, sa vision et sa détermination démontrent qu’il est prêt à défendre les intérêts des citoyens de Chomedey avec passion ! », a déclaré M. Mayer.