La ministre Andrée Laforest quitte la CAQ et se lance à la mairie de Saguenay

Par La Presse Canadienne

Alors que le bateau caquiste prend l'eau, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, démissionne pour se lancer à la mairie de Saguenay.

Mme Laforest a confirmé jeudi des rumeurs qui circulaient depuis plusieurs mois lors d’une annonce dans un hôtel de Chicoutimi, à Saguenay.

Les élections municipales auront lieu le 2 novembre prochain.

Son départ hâtif du gouvernement va obliger le premier ministre François Legault à déclencher une élection partielle d’ici six mois, car le prochain scrutin général a lieu seulement en octobre 2026.

Andrée Laforest représente la circonscription de Chicoutimi depuis 2018. Aux dernières élections de 2022, elle avait remporté le comté avec 62 % des voix, soit une avance de près de 15 000 votes sur sa plus proche adversaire, la péquiste, Alice Villeneuve (14 %).

Or, le résultat de l'élection partielle dans Chicoutimi risque d’être bien différent. L’agrégateur de sondages Qc125 place le Parti québécois (PQ) en première place avec 51 %. La Coalition avenir Québec se retrouve en deuxième place avec seulement 25 %.

Rappelons que le PQ a gagné les trois dernières élections partielles dans Jean-Talon, Terrebonne et Arthabaska.

Au niveau national, Qc125 indique que si les élections avaient lieu aujourd’hui, la Coalition avenir Québec récolterait entre zéro et trois sièges. Elle en détient actuellement 86.

La démission de Mme Laforest survient alors que François Legault doit faire un remaniement ministériel la semaine prochaine afin de donner un nouveau souffle à son gouvernement.

Andrée Laforest est ministre des Affaires municipales depuis 2018. L’an dernier, elle a fait adopter un projet de loi afin de protéger les élus municipaux contre l’intimidation.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

