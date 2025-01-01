Élections municipales 2025
Action Laval complète son équipe avec quatre nouveaux candidats
Le parti Action Laval a complété son équipe en vue des élections municipales du 2 novembre prochain avec les candidatures de Matthew Cammisano dans le district-Pont-Viau, Nancy Célestin dans le district L’Orée-des-Bois, Juan Schneider du district de Marc-Aurèle-Fortin et Joseph Flaubert Duclair dans le district de Champfleury.
Ainsi, le parti d'opposition officielle au conseil de Ville de Laval est maintenant représenté dans les 22 districts de la ville.
« Je suis très fier de présenter une équipe complète composée de candidats compétents, passionnés et prêts à travailler avec les citoyens pour redonner à Laval le dynamisme qu’elle mérite! » , exprime Achille Cifelli conseiller municipal de Duvernay et chef intérimaire d’Action Laval
Matthew Cammisano – district Pont-Viau
Jeune ingénieur en génie du bâtiment et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, M. Cammisano est né et a grandi à Laval. Très attaché à sa communauté, il souhaite mettre son énergie au service de l’environnement, du transport en commun, de l’accessibilité et du soutien aux entreprises locales.
« Pont-Viau est au cœur de Laval et doit faire partie intégrante de son développement. Je veux travailler avec et pour les citoyens afin de faire du quartier un endroit plus vert, accessible et prospère. »
Nancy Célestin – district L’Orée-des-Bois
Mme Célestin s’implique activement dans sa communauté en tant qu’entrepreneure et membre de divers conseil d’administration. Titulaire d’un baccalauréat en droit et ancienne enseignante au collégial, elle place l’éducation et la participation citoyenne au cœur de son engagement.
« Je veux que L’Orée-des-Bois devienne un modèle de dynamisme et d’inclusion. Mon objectif est de créer un environnement où chaque citoyen se sent écouté et soutenu. »
Juan Schneider – district Marc-Aurèle-Fortin
Entrepreneur et expert en nanotechnologie, M. Schneider a fondé Nanogrande inc., une entreprise reconnue à l’international pour ses innovations en impression 3D. Engagé auprès de la relève et passionné d’arts martiaux, il contribue à la vie communautaire lavalloise comme mentor et cofondateur du premier dojo de kendo à Laval.
« Laval a un potentiel énorme en matière d’innovation et de développement. Je veux mettre mon expérience scientifique et entrepreneuriale au service des citoyens pour transformer ce potentiel en résultats concrets. »
Joseph Flaubert Duclair – district Champfleury
M. Duclair est un leader communautaire engagé, président et fondateur de Handicapeut Québec. En 2023, ses actions ont mené à la nomination de trois personnes handicapées au CA de l’Office des personnes handicapées du Québec. Mentor pour Futurpreneur Canada et très impliqué à Laval, il est usager partenaire au CISSS de Laval et il est membre du CA au Club de patinage de vitesse de l’Ouest de Laval, incarnant un leadership de proximité fondé sur l’écoute, la transparence et l’action.
« Défendre la communauté, c’est donner une voix à ceux qu’on oublie trop souvent. C’est refuser que les préjugés dictent la valeur d’une vie et croire qu’avec solidarité, chacun peut trouver sa place pour bâtir une ville plus juste et humaine. »
« Action Laval est représenté dans tous les districts avec des candidats qualifiés et déterminés à servir les citoyens. Guidée par nos valeurs de gestion consultative, d’imputabilité, de décentralisation et d’équilibre, toute l’équipe est prête à offrir aux Lavallois un leadership à la hauteur de leurs attentes. », termine Frédéric Mayer, candidat à la mairie.