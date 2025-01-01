Élections municipales 2025
Parti Laval – Équipe Larochelle dévoile sa plateforme électorale
Par Salle des nouvelles
À une semaine du déclenchement de la campagne électorale municipale, Parti Laval – Équipe Larochelle dévoile officiellement sa plateforme électorale «Responsable et efficace, dès maintenant », faisant de Parti Laval la première formation politique à dévoiler sa plateforme à Laval.
Avec ce document qui présente les six grands thèmes prioritaires de l’équipe de Claude Larochelle, la formation politique s’engage à ramener les vraies priorités au cœur de la prise de décision. « Laval mérite mieux. On a besoin d’un maire qui connaît ses dossiers, qui n’est pas là pour les caméras et les rubans, mais pour livrer. C’est le temps d’arrêter le gaspillage, de s’occuper des vraies affaires en étant responsable et efficace. À Parti Laval, on s’y engage. Dès maintenant », d’affirmer le chef et candidat à la mairie de Parti Laval, Claude Larochelle.
Un plan clair et concret pour les Lavallois : s’occuper des « vraies affaires »
Le chef et candidat à la mairie de Parti Laval, M. Larochelle, explique qu’il était important, pour son équipe et lui, de rendre public le plus rapidement possible le plan de Parti Laval pour « remettre la ville sur le bon chemin ». « Beaucoup me disent qu’ils ne reconnaissent plus leur ville, qu’elle leur échappe. Laval mérite mieux. Notre volonté, à Parti Laval, c’est que Laval fonctionne pour vrai. On veut une ville sécuritaire, propre, abordable et accessible. Une ville protégée contre les inondations et une administration qui gère de façon responsable l’argent des citoyens », d’ajouter Claude Larochelle.
Pour M. Larochelle, la plateforme présentée par son parti trace la voie d’une administration municipale responsable et efficace recentrée sur les véritables priorités des Lavalloises et des Lavallois. Celle-ci se décline en six thèmes prioritaires :
▪ Une ville au service de ses citoyennes et citoyens et de leur bien-être;
▪ Des quartiers sécuritaires, propres et bien entretenus;
▪ Des finances responsables et une ville efficace;
▪ Des infrastructures durables pour protéger Laval et en faire une ville résiliente;
▪ Une mobilité fluide, accessible et équitable;
▪ Une ville qui valorise sa culture, son patrimoine et sa langue.
La plateforme de Parti Laval – Équipe Larochelle présente les principales orientations et priorités du parti, qui forme l’opposition depuis 2017 au conseil municipal de Laval, en vue du scrutin du 2 novembre prochain. Cependant, des engagements détaillés seront dévoilés au courant des prochaines semaines pour chacune des priorités de la formation politique qui sortira d’ailleurs un programme complet et détaillé plus tard cet automne.
« Cette plateforme, c’est notre contrat avec les Lavalloises et Lavallois. Ça découle de priorités claires : la sécurité de nos quartiers, l’entretien des infrastructures d’eau et d’aqueducs, la gestion responsable des finances et des services accessibles dans nos quartiers. Après 12 ans de règne sans partage du parti du maire Boyer, Laval mérite mieux. Le 2 novembre, elle mérite une administration sérieuse, rigoureuse et tournée vers les vraies priorités. Nous sommes prêts à prendre la relève. Cette plateforme en est la preuve. Parti Laval – Équipe Larochelle est la seule véritable alternative capable de remettre notre ville sur le bon chemin, dès maintenant », de conclure Claude Larochelle.