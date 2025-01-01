Il y aura des nouveautés et des projets pilotes aux élections municipales

Les élections municipales du 2 novembre prochain, qui se tiendront dans 1100 municipalités et 21 municipalités régionales de comté (MRC), donneront lieu à quelques nouveautés cette année.

Ainsi, par exemple, une cinquantaine de municipalités – dont la liste est disponible sur le site web Élections Québec, piloté par le Directeur général des élections du Québec – ont accepté de participer à un projet pilote où les photos des candidats se retrouveront sur les bulletins de vote. Le même nombre de municipalités ont choisi de participer à un projet de vitrine d’information sur les candidats, grâce auquel les électeurs pourront en apprendre un peu plus sur les candidats en allant sur le site web de leur municipalité.

On a aussi ajouté la possibilité de tenir quatre jours de vote au bureau des présidents d’élections. Cette mesure n’est toutefois pas obligatoire et sera laissée à la discrétion de chacun de ces présidents. Le vote par anticipation pourra avoir lieu sur deux jours, soit dimanche précédant le vote, comme d'habitude, mais aussi le samedi précédent plutôt que le lundi, comme c'était le cas jusqu'ici.

Toutes les municipalités seront tenues pour la première fois d’avoir une équipe de vote mobile pour les électeurs à mobilité réduite ou incapables de se déplacer pour des raisons de santé. Ces électeurs devront toutefois en faire la demande avant la tenue du scrutin auprès du président d'élection.

Pour la première fois au niveau municipal, on pourra retrouver des «Petits bureaux de vote» destinés aux enfants, boîte de scrutin où ils devront répondre à la question: «Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ta ville?». En tout, 128 municipalités ont accepté de participer à cette initiative.

Les mises en candidatures officielles auront lieu du 19 au 3 octobre et les élections municipales amèneront les électeurs à remplis de deux à huit bulletins de vote. Partout, il y aura un bulletin de vote séparé pour le maire ou la mairesse. Là où le territoire municipal est divisé, il y aura un autre bulletin de vote pour le conseiller de son district. Si le territoire n’est pas divisé, l’électeur devra se prononcer pour chaque poste de conseiller. Enfin, il y aura élection d’un préfet dans certaines MRC.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne