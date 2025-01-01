Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Miser sur la prévention, et non la répression

Action Laval s'inquiète de la montée de la violence chez les jeunes

durée 10h00
16 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le parti d'opposition au conseil de la Ville de Laval, Action Laval, s'inquiète de l'augmentation des crimes commis par des jeunes adultes dans la région et considère que l'on doit miser sur la prévention, et non la répression pour enrayer ce phénomène.

Selon le communiqué du parti, des statistiques publiées par le service de police de Laval (SPL) indiquent que 40 % des cas de violence armée à Laval en 2025 impliquaient des mineurs âgés de 14 à 17 ans.

Qu'en juin 2023, la Commission transpartisane sur la violence urbaine, issue d’une proposition d’Action Laval, a déposé un rapport complet proposant des actions concrètes : plus d’infrastructures sportives, culturelles et de loisirs pour les jeunes, des partenariats communautaires renforcés et des investissements ciblés en prévention.

« Lors de la Commission, le chef du Service de Police de Laval a souligné qu’il faut agir en amont du problème. Ainsi, il ne faut plus attendre que nos jeunes soient dans le problème pour intervenir, il faut agir avant qu’ils ne se rendent là, » rappelait Monsieur Mayer.

La prévention avant tout

Selon Action Laval, ce n'est pas en augmentant le nombre de policiers sur le terrain qu'on parviendra à régler la violence à la source. 

« La vraie sécurité passe par l’éducation, la prévention et l’inclusion. Dans cette optique, les engagements électoraux d’Action Laval visent à offrir aux jeunes — et à l’ensemble des citoyens — les moyens de s’épanouir dans des milieux sains, stimulants et accessibles ».

La vision du parti pour parvenir à une ville inclusive est sécuritaire passer par la construction d’une grande infrastructure sportive pour le soccer et le basketball, d'un espace d’entraînement dédié aux cyclistes, d'infrastructures sportives et culturelles facilement accessibles dans les districts et de la mise en place d'une politique culturelle forte mettant en valeur les talents lavallois.

Selon eux, en offrant les services de base d'une municipalité, ces espaces permettraient aux organismes locaux de déployer un ensemble de programmes pour guider les jeunes lavallois vers des modèles positifs.

« À Laval, le talent et la passion sont bien présents. Ce qui manque, ce sont les espaces pour s’exprimer, se rassembler et s’élever, » soulevait  Frédéric Mayer.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Il y aura des nouveautés et des projets pilotes aux élections municipales

Publié à 9h00

Il y aura des nouveautés et des projets pilotes aux élections municipales

Les élections municipales du 2 novembre prochain, qui se tiendront dans 1100 municipalités et 21 municipalités régionales de comté (MRC), donneront lieu à quelques nouveautés cette année. Ainsi, par exemple, une cinquantaine de municipalités – dont la liste est disponible sur le site web Élections Québec, piloté par le Directeur général des ...

LIRE LA SUITE
Élections Canada lance une enquête après des problèmes liés aux bulletins spéciaux

Publié hier à 15h00

Élections Canada lance une enquête après des problèmes liés aux bulletins spéciaux

Élections Canada annonce qu'il lancera une enquête sur les problèmes liés aux bulletins de vote spéciaux lors des dernières élections fédérales. Un rapport publié lundi par le directeur général des élections indique qu'Élections Canada examinera sa formation, ses mécanismes de contrôle et ses processus. Le rapport cite plusieurs cas de ...

LIRE LA SUITE
Parti Laval – Équipe Larochelle dévoile sa plateforme électorale

Publié le 11 septembre 2025

Parti Laval – Équipe Larochelle dévoile sa plateforme électorale

À une semaine du déclenchement de la campagne électorale municipale, Parti Laval – Équipe Larochelle dévoile officiellement sa plateforme électorale «Responsable et efficace, dès maintenant », faisant de Parti Laval la première formation politique à dévoiler sa plateforme à Laval. Avec ce document qui présente les six grands thèmes ...

LIRE LA SUITE