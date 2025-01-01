L’équipe du maire Boyer dévoile son bilan de son dernier mandat

En vue de la campagne électorale municipale du 2 novembre prochain, le maire actuel de Laval, Stéphane Boyer, du Mouvement lavallois, présente le bilan de ce qui a été accompli et de ce qui est en voie d’être réalisé par son équipe au cours des quatre dernières années de son mandat.

Selon M. Boyer, ils ont été en mesure de respecter 94 % de leurs engagements pris durant la dernière élection.

« Depuis quatre ans, nous avons prouvé que Laval peut être une ville efficace, bien gérée et qui prend sa place. Nous avons livré des projets attendus, maintenu des finances solides et investi dans nos quartiers. Laval est en mouvement, et je suis fier du chemin parcouru avec mon équipe et nos citoyens. », exprime-t'il .

Finances publiques en santé

L'on rappelle que la Ville de Laval conserve la meilleure cote de crédit municipale au Québec. Ainsi, l'administration Boyer a maintenu le compte de taxes sous l’inflation, et demeure l'un des plus bas des grandes villes du Québec.

Culture de l’efficacité

Laval est devenue la première ville à rendre publics les délais de traitement des requêtes citoyennes (nid-de-poule, éclairage, etc.). Résultat : 81 % des requêtes sont maintenant résolues dans les délais, une amélioration de 11 points en un an.

Sécurité renforcée

Près de 100 nouvelles ressources policières ont été ajoutées et 20 000 heures d’enquête supplémentaires ont été débloquées grâce à une nouvelle convention collective au SPL.

Grands projets livrés

Dans les grands projets attendus le complexe aquatique est ouvert et la nouvelle infrastructure culturelle ouvrira ses portes dès 2027.

Ça construit à Laval

En cinq ans, plus de 1 000 logements sociaux et abordables ont été livrés ou amorcés, soit 20 % de tout le parc immobilier social de la Ville.