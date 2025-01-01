Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Élections municipales 2025

L’équipe du maire Boyer dévoile son bilan de son dernier mandat

durée 10h00
17 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

En vue de la campagne électorale municipale du 2 novembre prochain, le maire actuel de Laval, Stéphane Boyer, du Mouvement lavallois, présente le bilan de ce qui a été accompli et de ce qui est en voie d’être réalisé par son équipe au cours des quatre dernières années de son mandat.

Selon M. Boyer, ils ont été en mesure de respecter 94 % de leurs engagements pris durant la dernière élection. 

« Depuis quatre ans, nous avons prouvé que Laval peut être une ville efficace, bien gérée et qui prend sa place. Nous avons livré des projets attendus, maintenu des finances solides et investi dans nos quartiers. Laval est en mouvement, et je suis fier du chemin parcouru avec mon équipe et nos citoyens. », exprime-t'il . 

Finances publiques en santé

L'on rappelle que la Ville de Laval conserve la meilleure cote de crédit municipale au Québec. Ainsi, l'administration Boyer a maintenu le compte de taxes sous l’inflation, et demeure l'un des plus bas des grandes villes du Québec. 

Culture de l’efficacité

Laval est devenue la première ville à rendre publics les délais de traitement des requêtes citoyennes (nid-de-poule, éclairage, etc.). Résultat : 81 % des requêtes sont maintenant résolues dans les délais, une amélioration de 11 points en un an.

Sécurité renforcée

Près de 100 nouvelles ressources policières ont été ajoutées et 20 000 heures d’enquête supplémentaires ont été débloquées grâce à une nouvelle convention collective au SPL.

Grands projets livrés

Dans les grands projets attendus le complexe aquatique est ouvert et la nouvelle infrastructure culturelle ouvrira ses portes dès 2027.

Ça construit à Laval

En cinq ans, plus de 1 000 logements sociaux et abordables ont été livrés ou amorcés, soit 20 % de tout le parc immobilier social de la Ville. 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Action Laval s'inquiète de la montée de la violence chez les jeunes

Publié hier à 10h00

Action Laval s'inquiète de la montée de la violence chez les jeunes

Le parti d'opposition au conseil de la Ville de Laval, Action Laval, s'inquiète de l'augmentation des crimes commis par des jeunes adultes dans la région et considère que l'on doit miser sur la prévention, et non la répression pour enrayer ce phénomène. Selon le communiqué du parti, des statistiques publiées par le service de police de Laval ...

LIRE LA SUITE
Il y aura des nouveautés et des projets pilotes aux élections municipales

Publié hier à 9h00

Il y aura des nouveautés et des projets pilotes aux élections municipales

Les élections municipales du 2 novembre prochain, qui se tiendront dans 1100 municipalités et 21 municipalités régionales de comté (MRC), donneront lieu à quelques nouveautés cette année. Ainsi, par exemple, une cinquantaine de municipalités – dont la liste est disponible sur le site web Élections Québec, piloté par le Directeur général des ...

LIRE LA SUITE
Élections Canada lance une enquête après des problèmes liés aux bulletins spéciaux

Publié le 15 septembre 2025

Élections Canada lance une enquête après des problèmes liés aux bulletins spéciaux

Élections Canada annonce qu'il lancera une enquête sur les problèmes liés aux bulletins de vote spéciaux lors des dernières élections fédérales. Un rapport publié lundi par le directeur général des élections indique qu'Élections Canada examinera sa formation, ses mécanismes de contrôle et ses processus. Le rapport cite plusieurs cas de ...

LIRE LA SUITE