Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Élections municipales 2025

Mise à niveau des infrastructures : priorité de l'Équipe Stéphane Boyer

durée 10h00
18 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

À l’aube de la campagne électorale municipale, le maire de Laval, Stéphane Boyer, annonce que sa grande priorité pour un second mandat sera la mise à niveau des infrastructures.

L’Opération 440 M$ prévoit un investissement majeur pour entretenir et moderniser les routes, les réseaux souterrains et les parcs de la ville. Cet investissement s’ajoute aux sommes déjà inscrites au budget. 

« Il y a quatre ans, les Lavallois nous ont confié le mandat de réaliser des projets qui tardaient à voir le jour. Aujourd’hui, alors que ces projets sont livrés ou en voie de l’être, il est temps de se concentrer sur l’essentiel : des routes bien entretenues, des quartiers propres et sécuritaires, et une plus grande résilience face aux inondations. C’est pourquoi nous faisons de l’Opération 440 M$ notre priorité, afin d’éviter le déficit d’entretien qui mine d’autres grandes villes. », exprime M.Boyer. 

Faits saillants de l’Opération 440 M$

  • 40,5 M$ : montant additionnel dédié au resurfaçage des rues
  • 117,5 M$ : investissements pour mieux protéger contre les inondations et réduire les surverses
  • 75 M$ : nouvelles infrastructures pour accompagner la croissance démographique
  • 4,5 M$ : achat de 10 balais mécaniques supplémentaires
  • 40 M$ : budget accru pour un déneigement plus rapide et un meilleur entretien des parcs, routes et réseaux souterrains
  • Embauche d’une patrouille spéciale dédiée à la vigie proactive des infrastructures
  • Entretien accru de la chaussée afin de réparer plus rapidement routes et trottoirs

De 2022 à 2025, l’administration Boyer a investi plus de 77 M$ en travaux de resurfaçage, tout en développant des outils technologiques permettant d’identifier plus rapidement les routes et trottoirs en mauvais état. Forte de cette nouvelle capacité d’action, l’équipe du maire s’engage à doubler les montants pour investir un total de 140 M$ durant le prochain mandat, incluant les 40,5 M$ additionnels annoncés aujourd’hui.

Vous rendre fiers : la mission de l’équipe Boyer
À l’approche du déclenchement officiel de la campagne électorale, l’équipe Boyer présente la vision qu’elle défendra durant les 46 prochains jours. Après un premier mandat marqué par la réalisation — complète ou en voie de l’être — de 94 % de ses engagements, le Mouvement lavallois sollicite à nouveau la confiance des citoyens pour offrir :

  • Une ville efficace et bien gérée
  • Une ville prospère qui prend sa place
  • Des quartiers propres et sécuritaires
  • Des quartiers verts et à échelle humaine

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L’équipe du maire Boyer dévoile son bilan de son dernier mandat

Publié hier à 10h00

L’équipe du maire Boyer dévoile son bilan de son dernier mandat

En vue de la campagne électorale municipale du 2 novembre prochain, le maire actuel de Laval, Stéphane Boyer, du Mouvement lavallois, présente le bilan de ce qui a été accompli et de ce qui est en voie d’être réalisé par son équipe au cours des quatre dernières années de son mandat. Selon M. Boyer, ils ont été en mesure de respecter 94 % de leurs ...

LIRE LA SUITE
Action Laval s'inquiète de la montée de la violence chez les jeunes

Publié le 16 septembre 2025

Action Laval s'inquiète de la montée de la violence chez les jeunes

Le parti d'opposition au conseil de la Ville de Laval, Action Laval, s'inquiète de l'augmentation des crimes commis par des jeunes adultes dans la région et considère que l'on doit miser sur la prévention, et non la répression pour enrayer ce phénomène. Selon le communiqué du parti, des statistiques publiées par le service de police de Laval ...

LIRE LA SUITE
Il y aura des nouveautés et des projets pilotes aux élections municipales

Publié le 16 septembre 2025

Il y aura des nouveautés et des projets pilotes aux élections municipales

Les élections municipales du 2 novembre prochain, qui se tiendront dans 1100 municipalités et 21 municipalités régionales de comté (MRC), donneront lieu à quelques nouveautés cette année. Ainsi, par exemple, une cinquantaine de municipalités – dont la liste est disponible sur le site web Élections Québec, piloté par le Directeur général des ...

LIRE LA SUITE