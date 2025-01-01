Mise à niveau des infrastructures : priorité de l'Équipe Stéphane Boyer

À l’aube de la campagne électorale municipale, le maire de Laval, Stéphane Boyer, annonce que sa grande priorité pour un second mandat sera la mise à niveau des infrastructures.

L’Opération 440 M$ prévoit un investissement majeur pour entretenir et moderniser les routes, les réseaux souterrains et les parcs de la ville. Cet investissement s’ajoute aux sommes déjà inscrites au budget.

« Il y a quatre ans, les Lavallois nous ont confié le mandat de réaliser des projets qui tardaient à voir le jour. Aujourd’hui, alors que ces projets sont livrés ou en voie de l’être, il est temps de se concentrer sur l’essentiel : des routes bien entretenues, des quartiers propres et sécuritaires, et une plus grande résilience face aux inondations. C’est pourquoi nous faisons de l’Opération 440 M$ notre priorité, afin d’éviter le déficit d’entretien qui mine d’autres grandes villes. », exprime M.Boyer.

Faits saillants de l’Opération 440 M$

40,5 M$ : montant additionnel dédié au resurfaçage des rues

117,5 M$ : investissements pour mieux protéger contre les inondations et réduire les surverses

75 M$ : nouvelles infrastructures pour accompagner la croissance démographique

4,5 M$ : achat de 10 balais mécaniques supplémentaires

40 M$ : budget accru pour un déneigement plus rapide et un meilleur entretien des parcs, routes et réseaux souterrains

Embauche d’une patrouille spéciale dédiée à la vigie proactive des infrastructures

Entretien accru de la chaussée afin de réparer plus rapidement routes et trottoirs

De 2022 à 2025, l’administration Boyer a investi plus de 77 M$ en travaux de resurfaçage, tout en développant des outils technologiques permettant d’identifier plus rapidement les routes et trottoirs en mauvais état. Forte de cette nouvelle capacité d’action, l’équipe du maire s’engage à doubler les montants pour investir un total de 140 M$ durant le prochain mandat, incluant les 40,5 M$ additionnels annoncés aujourd’hui.

Vous rendre fiers : la mission de l’équipe Boyer

À l’approche du déclenchement officiel de la campagne électorale, l’équipe Boyer présente la vision qu’elle défendra durant les 46 prochains jours. Après un premier mandat marqué par la réalisation — complète ou en voie de l’être — de 94 % de ses engagements, le Mouvement lavallois sollicite à nouveau la confiance des citoyens pour offrir :