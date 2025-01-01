Le Parti Laval de Claude Larochelle complète son équipe

Claude Larochelle, chef de Parti Laval et candidat à la mairie, présentait ce matin trois nouvelles candidatures qui joignent les rangs de sa formation politique et complétant son équipe en vue de l’élection du 2 novembre.

Sally Radwan et Marie-Josée Duval seront respectivement candidates dans Chomedey et L’Abord-à-Plouffe, alors que c’est l’ancien chef et fondateur de Parti Laval, Michel Trottier, qui fait un retour en politique municipale afin de se faire élire comme conseiller municipal de Laval-les-Îles. « Avec ces dernières annonces, je suis vraiment fier de pouvoir dire que nous avons non seulement une équipe compétente et motivée, mais aussi paritaire et déterminée à offrir aux Lavalloises et Lavallois une véritable alternative au 12 années de règne du parti du maire Boyer. Une alternative responsable et efficace », de déclarer M. Larochelle.

Michel Trottier fait un retour en politique municipale

Dans l’ouest de Laval, pour Laval-les-Îles, Michel Trottier effectue un retour en politique municipale qui ne risque pas de passer inaperçu. M. Trottier a été conseiller municipal entre 2013 et 2021, chef de l’opposition pour Parti Laval au conseil municipal entre 2019 et 2021 et candidat à la mairie de Laval à deux reprises pour la même formation politique.

En discussion avec son ancien collègue, Claude Larochelle, à qui il avait légué la chefferie du parti à son départ en janvier 2022, au sujet de sa potentielle candidature dans l’ouest de l’île, Michel Trottier a finalement décidé de faire le saut et d’accepter la demande du nouveau chef de sa formation politique. « Je n’ai pas pu refuser. Il y a un momentum et on le sent sur le terrain. On a vraiment une occasion, cette année, d’offrir aux Lavalloises et Lavallois l’alternative et le changement auquel je rêve depuis que j’ai fondé Parti Laval en décembre 2015. Une ville au service de ses quartiers, une ville responsable et efficace qui investit dans ses services de proximité et dans les services de bases, près des gens. Claude incarne parfaitement cette vision et les gens veulent une alternative, ils veulent que ça change. On va être là pour leur offrir, je serai là pour l’offrir, avec Claude, aux citoyennes et citoyens de Laval-les-Îles », explique Michel Trottier qui dit très bien connaître le district de Laval- les-Iles qu’il visite régulièrement et qu’il juge oublié par l’administration Boyer.

L’ancien chef de Parti Laval entend d’ailleurs lui « redonner l’attention et l’équité qu’il mérite. » En effet, Michel Trottier souhaite porter le projet du Grand parc de l’Ouest qui sera dans le programme du Parti Laval, et qui protégerait boisés, milieux humides, terres agricoles et écosystèmes, tout en offrant aux citoyens un accès accru à la nature et à des activités éducatives, récréatives et familiales.

Sally Radwan et Marie-Josée Duval

Dans Chomedey, c’est Sally Radwan, forte de près de 25 ans d’expérience à la Ville de Montréal, qui fait le saut avec Parti Laval. Agente technique en environnement depuis trois ans, elle a auparavant œuvré plus de quinze années en circulation et sécurité routière, ainsi qu’au contrôle animalier. Directrice syndicale à Saint-Laurent, elle est reconnue, selon Parti Laval, pour sa détermination, son franc-parler et sa capacité à défendre ceux et celles qu’elle représente.

Candidate dans un quartier qu’elle connaît bien, Sally souhaite mettre son expérience et sa proximité avec les citoyens au service de Chomedey. Ses priorités : la sécurité des rues et du transport, la qualité des infrastructures d’eau et d’égouts, et l’adaptation aux changements climatiques.

Quelques kilomètres plus au sud, c’est Marie-Josée Duval, infirmière dévouée depuis plus de 30 ans, qui portera les couleurs de Parti Laval dans L’Abord-à-Plouffe. Employée du CISSS de Laval depuis 1998, elle s’est consacrée aux soins à domicile pour les personnes âgées depuis plus de dix ans, renforçant son lien avec les réalités humaines et sociales du quartier.

Établie à Laval depuis 2020, elle dit souhaiter agir pour améliorer la sécurité publique, contrer la hausse de l’itinérance et réduire la criminalité. Impliquée depuis son enfance, des Jeannettes aux cadets de terre jusqu’au Club optimiste junior, elle a aussi été candidate aux élections municipales en 2021.

Candidatures confirmées :

Claude Larochelle (mairie), Isabel Dion (Saint-François), Yann Caron (Saint-Vincent-de-Paul), Guillaume Lajoie (Duvernay), Redouane Yahmi (Pont-Viau), Frédérique Brunet-Maheu (Marigot), Martine Lanoue (Laval-des- Rapides), Wassim Mekideche (Renaud-Coursol), Liria Serrano (Vimont), Stéphane Bélanger (Saint-Bruno), Marielle Cormouls-Houlès (Auteuil), Romina Rajabi (Le Carrefour), Michèle Larose (Souvenir-Labelle), Marie-

Josée Duval (L’Abord-à-Plouffe), Sally Radwan (Chomedey), Aaron Rodriguez (Saint-Martin), Valérie Rancourt (Sainte-Dorothée), Michel Trottier (Laval-les-Îles), Julie Beaulieu (L’Orée-des-Bois), Louise Lortie (Marc-Aurèle- Fortin), Simon-Nicolas Grandmaître (Champfleury), Tommy Vallée (Sainte-Rose) et Martin Vaillancourt (Fabreville-Sud).