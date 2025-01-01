Nous joindre
Élections municipales 2025

Action Laval dévoile ses engagements pour contrer les problèmes urbains

durée 11h00
22 septembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dans le cadre de la présente campagne électorale municipale, le candidat et chef du parti Action Laval, Frédéric Mayer,  présente leurs engagements pour mettre fin aux problèmes urbains qui freinent le développement et contribuent à la crise du logement à Laval.

Dans un communiqué, le parti qui est actuellement l'opposition officielle au conseil de Ville, indique que « l’état de dégradation avancée des réseaux d’eau et d’assainissement empêche le développement de nouveaux projets résidentiels, alors même que la demande en logement ne cesse de croître. À cela s’ajoute un Code de l’urbanisme (CDU) devenu un véritable frein au développement en multipliant les contraintes et les retards ».

Selon eux, dans l'année 2023, la vétusté du système d’égout aurait entraîné 1 747 surverses. Les membres du parti sont persuadés que la Ville est au courant depuis de longue date et que cela ralentit la construction de nouveaux logements tout en polluant les rivières de la région.

Action Laval ajoute que : «  la crise du logement est aggravée par la lenteur administrative et un cadre réglementaire rigide. Le Code de l’urbanisme est trop bureaucratique, et il entraîne une augmentation des coûts, tout en ralentissant les projets ».

Solutions d’Action Laval

Pour palier à ces problématiques, Action Laval propose quatre grandes lignes de solutions.

De favoriser le logement abordable et social par des incitatifs fiscaux, des subventions et l’utilisation de terrains fédéraux ;

De réhabiliter et moderniser aqueducs, égouts et drainage pour éliminer les surverses et soutenir la croissance urbaine ;

De protéger Laval face aux changements climatiques avec des outils de gestion de l’eau et la transformation de la rue Riviera en digue ;

 Et de réviser en profondeur le Code de l’urbanisme pour simplifier les permis et créer une ligne directe pour les professionnels.

« Laval doit offrir à ses citoyens la possibilité de se loger, des infrastructures fiables et un milieu de vie sain. Action Laval présente des solutions claires et efficaces pour que Laval cesse d’être passive et qu’elle passe à l’action avec confiance », exprime Frédéric Mayer, candidat à la mairie pour Action Laval.

